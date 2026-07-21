El Supremo confirma la pena de 12 años de cárcel para la acusada de asfixiar y matar a una mujer en O Barco (Ourense)

OURENSE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de doce años de prisión para la mujer acusada de asfixiar y causar muerte a su compañera de piso, de 29 años, en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras en septiembre de 2021.

Según se recoge en la sentencia --contra la que no cabe recurso--, la Sala ha desestimado los argumentos que la defensa alegaba en su recurso de casación --entre ellos la "inaplicación indebida de la circunstancia atenuante de drogadicción"--, imponiendo además a la acusada el pago de las costas derivadas de esta instancia.

En concreto, la acusada fue condenada el 4 de abril de 2025 por la Audiencia Provincial de Ourense a doce años y seis meses de prisión, así como al pago de una indemnización de 150.000 euros a los familiares de la víctima, por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad.

Frente a dicha sentencia, la defensa presentó recurso de apelación al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que lo estimó parcialmente, condenando a la inculpada a doce años de prisión y manteniendo el resto de pronunciamientos dictados por la Audiencia Provincial de Ourense.

LOS HECHOS

Tal y como se indica en la resolución del Supremo, la víctima --procedente de Paraguay-- conoció a la condenada cuando empezó a trabajar en un club de la localidad de O Barco de Valdeorras, en el que ambas ejercían la prostitución, procediendo la inculpada a asesorar y a tomar bajo su protección a la perjudicada.

Así, sobre las 3.00 horas del 10 de septiembre de 2021, la encausada regresó desde el club con la víctima a la vivienda en la que ambas residían y, entre las 4.00 y las 6.00 horas, se inició un enfrentamiento entre ellas.

Ante la resistencia mostrada por la víctima, comenzó un forcejeo en el que la acusada le causó a esta múltiples contusiones, hasta que, finalmente, la condenada cogió algún objeto blando y "con la intención de anular la resistencia mostrada" por la perjudicada y de acabar con su vida, se lo colocó sobre la cara, le taponó las vías respiratorias y apretó con fuerza ininterrumpidamente hasta que le causó la muerte por asfixia.