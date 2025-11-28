Suspendida la caminata contra la violencia de género de la Xunta por mal tiempo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha suspendido su caminata solidaria contra la violencia de género, 'Camiño ao Respecto', que estaba previsto celebrarse este sábado. Las condiciones meteorológicas adversas han llevado a tomar esta decisión para garantizar la seguridad de sus participantes.

Según informa el Gobierno gallego en un comunicado, la predicción meteorológica indica que una profunda borrasca que afectará a la comunidad dejará precipitaciones superiores a los 15 mm en una hora.

Tras este empeoramiento de las condiciones meteorológicas, la Xunta ha recibido este viernes numerosas cancelaciones y consultas de participantes preocupados ante las fuertes lluvias previstas y su afectación al desarrollo y transcurso de esta andadura. De este modo, la Administración autonómica "lamenta" la suspensión de la actividad.