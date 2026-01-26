Suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar

Archivo - Un hombre con paraguas trata de refugiarse del viento y de la lluvia,en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca Joseph han llegado también al transporte ferroviario en Galicia y, según ha informado Renfe, hay varios servicios afectados por las malas condiciones meteorológicas.

Según ha confirmado, está suspendido el servicio entre Ourense y Santiago (red convencional, sí funcionan los Avant en la línea Ourense-Santiago-A Coruña), y entre Ourense y la estación de Vigo-Guixar.

Aunque sí funcionan con normalidad los trenes de media distancia del Eje Atlántico que llegan y salen de Vigo-Urzáiz y que hacen la ruta Urzáiz-Santiago-A Coruña.

Los servicios de media distancia con llegada o salida desde Vigo-Guixar se prestarán por carretera, con la estación de Urzáiz como punto de llegada-salida.

Los servicios por la línea del Miño (Ourense-Guixar y Guixar-Ponferrada en el tramo hasta Ourense) se suspenden y se dará el servicio con transporte alternativo por carretera. Igualmente, se hará por carretera el servicio entre Ourense-Lalín-Santiago por la línea convencional.

En el caso de las Cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol están suspendidas sin servicio alternativo.

Finalmente, informa Renfe, el servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida desde Vigo-Urzáiz, en lugar de la estación de Guixar; y la ruta Vigo-Oporto se hará por carretera desde Guixar hasta Viana do Castelo.