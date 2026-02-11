Un talud de la autovía do Morrazo se derrumba sobre una vivienda en Moaña, deja un herido y obliga a cortar un carril

Un talud de la autovía do Morrazo se desploma sobre una vivienda en Moaña (Pontevedra), dejando una persona herida. - GUARDIA CIVIL

VIGO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un talud de la autovía do Morrazo se ha derrumbado sobre una vivienda a su paso por el municipio de Moaña (Pontevedra) y, además de los daños materiales, ha dejado una persona herida, según han informado fuentes de la Guardia Civil, de la consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y del 112 Galicia.

El incidente ocurrió sobre las 11.30 horas de este miércoles, cuando un muro de contención se vino abajo, desplomándose sobre una vivienda. Las fuentes consultadas apuntan que un hombre, que estaba realizando trabajos en la casa, ha resultado herido, aunque su estado no reviste gravedad.

Fuentes de la administración autonómica han confirmado que la conselleira María Martínez Allegue se puso en contacto con la alcaldesa de Moaña en cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido, y han explicado que, hasta el lugar, se ha desplazado personal de mantenimiento y conservación.

Por el momento, se ha cortado el carril en sentido Vigo y todo apunta a que el desprendimiento se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones.

El CIAE 112 Galicia ha confirmado que el siniestro ocurrió en la zona de Xalde de Arriba, y que fue un particular el que contactó con Emergencias para alertar de que había una persona atrapada.

Enseguida fueron movilizados efectivos de Bombeiros do Morrazo, 061, Guardia Civil y Policía Local. Finalmente, los bomberos lograron rescatar al hombre, que había sufrido un golpe en una pierna y que se encontraba en un anexo de la vivienda en el momento del derrumbe.

Urxencias Sanitarias envió a la zona una ambulancia de soporte vital básico y un médico, y trasladó al herido al hospital Povisa de Vigo.