Tanxugueiras defiende la presencia del gallego en Eurovisión para "normalizar" la diversidad lingüística de España

Sabela Maneiro explica que la banda valorará presentarse al festival y celebra que se dé voz a la música gallega y tradicional

Tras conocerse que la banda de folk gallego Tanxugueiras, con su canción 'Figa', se impuso como la favorita de los fans de Eurovisión para representar a España en la próxima edición de 2022, el trío formado por las hermanas Olaia y Sabela Maneiro y por Aida Tarrío defienden la presencia del gallego en festival para "normalizar" la diversidad lingüística de España.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sabela Maneiro reconoce que para el grupo fue una "sorpresa" haber sido elegidas de entre más de un centenar de artistas como las favoritas de los fans de este certamen. "No sabíamos mucho cómo iba esto de Eurovisión, pero la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata".

"Fue la gente la que decidió que Tanxugueiras fuese la ganadora, la que decidió poner a 'Figa' ahí, y la verdad es que fue una sorpresa y un premio muy grande para nosotras ya que sabes que las cosas se están haciendo bien y que llegan a la gente", señala.

Con todo, sobre si la banda se presentará al proceso de selección para el certamen, Sabela Maneiro asegura que es un asunto que deben "valorar y hablar seriamente". "La verdad es que fue todo tan rápido, estamos a tope con nuestro tercer disco, con preparar la gira del año que viene..., y todo esto nos ha pillado un poco desprevenidas. Tenemos que sentarnos y hablar las cosas en serio", sostiene.

De este modo, señala que les gusta que "la música gallega sea representada a nivel España" y destaca que la "pretensión" de Tanxugueiras "siempre ha sido llegar a todos los palcos y a todos los festivales en los que a lo mejor no tenía cabida la música tradicional y la música en gallego". "Nos gusta todo este tipo de iniciativas, no solo que se dé voz a nuestra música como Tanxugueiras, sino que se dé voz a nuestra música como gallega, tanto tradicional como a la cultura", afirma.

En los más de 50 años que España lleva participando en Eurovisión, ninguna canción en las diferentes lenguas cooficiales del Estado ha representado al país. Ante ello, Sabela Maneiro aboga por la presencia del gallego en este certamen "más que nada para normalizar que España hay diferentes lenguas, que pueden convivir perfectamente y que no tiene que haber autoodio por las lenguas".

"Son lenguas que suman, no que restan", incide la artista, que deja claro que "no hay ningún problema porque en España se hablen diferentes lenguas". "No eres ni más español ni menos español, ni más gallego ni menos gallego por querer eso. Entonces, todo ese tipo de iniciativas que den visibilidad a otras lenguas y a otras culturas dentro del Estado, pues está genial", destaca.

"LA GENTE ESTÁ PIDIENDO UN CAMBIO"

Después de que en los últimos años se impusiese en el festival estilos como el del portugués Salvador Sobral y la banda italiana de rock alternativo Mäneskin, opina que "la gente está pidiendo un cambio".

En este cambio considera que también ha tenido que ver "la cuarentena", en la que se escuchó "muchos tipos de música". "Y la gente quiere algo que mueva los corazones, ese sentimiento que tienes cuando algo te gusta, que te mueve", explica.

Precisamente, para la elaboración de sus temas, explica que la banda selecciona la música tradicional que más le gusta y le da "una vuelta". "Lo que hacemos es coger las canciones que más nos gustan, cogemos varias, les damos una vuelta, hacemos melodías de las que estamos acostumbrados a escuchar hoy por hoy... Vivimos en el siglo en el que vivimos y eso se nota", explica la artista, que subraya que interpretan la música que a ellas les "gustaría escuchar".

"ESTAMOS PREPARANDO ALGO NUEVO"

En la entrevista con Europa Press, Sabela Maneiro detalla que Tanxugueiras prepara "algo nuevo" en la "línea" en la que están sus temas 'Figa' y 'Midas', con los que la banda dio un giro hacia la fusión de la música tradicional con estilos más urbanos, próximos al trap o a la electrónica.

"Desde un primer momento Tanxugueiras tenía muy claro el recorrido que quería hacer y poquito a poco, con mucho trabajo y esfuerzo, estamos preparando algo nuevo pero sin olvidarnos de quienes somos, de la música tradicional", relata la artista, que incide en que se trata de un proyecto que será "visto para el público" y en el que trabajan para que "tenga una buena acogida".

Para ello, ha destacado que la banda contará con profesionales que entienden "la música más allá de lo tradicional". "El toque tradicional ya lo tenemos nosotras y también tenemos a Isaac Palacín, que le da un toque más folk, pero ahora estamos barajando diferentes formaciones para poder llevar al directo la música que vamos a tener en el disco", apunta.

MUJERES "EMPODERADAS"

Sabela Maneiro, que considera que la música gallega tradicional es una "música matriarcal", destaca el lugar predilecto que las mujeres tuvieron para mantenerla viva. Asimismo, traslada su convencimiento de que deben de usar el "altavoz" que les supone "estar encima de un escenario" para "reivindicar cosas que no se tendrían por que estar reivindicando en este siglo pero que se deben de seguir reivindicando".

Ejemplo de ello es precisamente 'Figa', tema con el que el grupo incide en la capacidad de las mujeres para ser dueñas de su propio destino más allá de las envidias, los miedos y las críticas derivadas de un sistema machista.

"Tenemos ese altavoz y tenemos que usarlo, es nuestra obligación y por eso se refleja tanto empoderamiento, porque nosotras somos mujeres empoderadas", señala. Así, recuerda que la mujer fue "poco a poco empoderándose". "Fuimos creyendo en nosotras mismas como mujeres y como personas. Tenemos muy claro que podemos llegar a cualquier sitio o lugar siendo mujer, siendo hombre, siendo lo que seas pero sabiendo que por ser mujer no eres menos ni tienes que demostrar más", sostiene para lamentar que parezca que "por ser mujer se debe demostrar el triple". "Y en las canciones va lo que nosotras vivimos y lo que nosotras sentimos", añade.

"GANAS DE DIRECTOS"

En la entrevista, Sabela Maneiro considera que poco a poco "se está recuperando la forma de trabajar" tras la covid y aboga por sacar "lo positivo" que deja una pandemia de tanta gravedad. Así, incide en que en estos momentos "la gente tiene muchas ganas de música en directo" por lo que considera que "habrá muchos más conciertos".

"Los programadores están apostando por músicos y músicas más locales y así darnos la visibilidad que merecemos", observa la integrante de Tanxugueiras, que considera que "si esto no hubiese pasado, se seguiría contratando con precios estratosféricos a músicos a nivel más estatal o más internacional".

"Esto nos ha dado visibilidad a todos los que somos de aquí, sabiendo que por ser música en gallego no pierde la calidad, sino que tenemos una calidad muy grande no solo a nivel tradicional, sino músicas de todo tipo pero en gallego, que eso también es cultura y hace país. Creemos que hay que aprovecharlo y remar todos al mismo son", finaliza.