Tellado apela a "derrogar o sanchismo": "Un goberno mellor só pode vir do PP"

O candidato popular ao Congreso afirma que Sánchez "deu as costas" a Galicia



A CORUÑA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

O vicesecretario xeral de organización do PP e candidato dos populares ao Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, manifestou que "un goberno mellor só pode vir do PP" e reclamou o voto o domingo para esta formación para "derrogar o sanchismo". En particular, apelou a aqueles que nunca votaron a este partido.

"Somos a solución aos problemas do país", sentenciou nunha rolda de prensa en A Coruña para facer balance da campaña na que estivo acompañado, entre outros, polo presidente provincial do PP en A Coruña, Diego Calvo. Nela, instou tamén á cidadanía a votar o domingo, á marxe da súa elección política, para que a "maioría decida".

E é que para Tellado, "o primeiro goberno de coalición da historia democrática deste país derivou en debilidade, inestabilidade e falta de seguridade xurídica". Fronte a isto, na súa opinión, o PP pode "darlle a España un goberno forte, unido e único".

"MALOS TRATOS" A GALICIA

Respecto de Galicia, sinalou que Sánchez a "maltratou e deulle as costas". Mentres da vicepresidenta segunda do Goberno e candidata de Sumar á presidencia, Yolanda Díaz, manifestou "non moveu un dedo" pola súa comunidade.

Neste sentido, lembrou, entre outras cuestións, que o Executivo central "pechou a central térmica de As Pontes e de Meirama" e "abocou ao peche á única planta de fabricación de aluminio primario que existía en España, Alcoa".

En canto a infraestruturas, lamentou que a AVE "só" chegue a Ourense, a "incapacidade" do Goberno para "pór operativos os trens avril", así como a situación do viaduto da A6 "que leva máis dun ano fóra de servizo".

En contraposición, Tellado puxo en valor os 13 anos nos que o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, foi presidente da Xunta. "É o político que máis e mellor coñece as necesidades e prioridades de Galicia", apostilou.

"UNIR O VOTO DO CAMBIO"

Por iso, o responsable popular fixo un chamamento para derrogar o sanchismo como "forma de facer política que se basea en mentiras, manipulacións e maldades". Asegurou que "un goberno mellor só pode vir do PP" e apostou por "unir o voto do cambio". Con este obxectivo, apelou "non só ao centro dereita", senón tamén aos "votantes socialistas defraudados que xa non senten representados".

"Todo aquel que queira un cambio de goberno en España só ten unha opción que se chama PP", sentenciou após argumentar que "todo o que sexa división beneficia a Pedro Sánchez". "Que voten de forma maioritaria", pediu ao electorado para que "a maioría decida e para que as minorías deixen de ser as que condicionan a gobernabilidade dun país".