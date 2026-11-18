El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un paseo por Ourense - CAPTURA

OURENSE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP nacional y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, ha apelado a la "prudencia" y a "pelear cada voto" con la "aspiración" de volver a obtener tres diputados por Ourense, "no menos".

En declaraciones a los medios de comunicación, preguntado por la significación de su presencia en Ourense, cuando encabeza la candidatura del Partido Popular por A Coruña, Tellado ha argumentado que es "candidato de una de las cuatro provincias gallegas" y que cree que su "obligación, además de hacer campaña en toda España como secretario general, es visitar" su circunscripción.

"Y usted sabe que si tiende la línea recta desde Zamora a Ferrol, La Coruña, pues por aquí pasábamos y por lo tanto era buena idea participar de la campaña de Ana Vázquez", ha dicho, acompañado por la número 1 en la lista de los populares por Ourense.

Precisamente Ana Vázquez publicó un video esta semana en su cuenta en Twitter con "un mensaje importante y urgente", para avisar de que, según encuestas, el voto a Vox en Ourense "le regala un diputado a Sánchez".

"Aquí somos primera fuerza política con un porcentaje de voto muy importante. Aquí están en juego tres diputados en el Congreso y tres senadores y el Partido Popular, para blindar la mayoría de Feijóo en el Congreso y en el Senado, aspira a ese resultado. Yo creo que las cosas nos van bien", ha señalado Miguel Tellado, a cuestiones sobre esa posibilidad de que el PP pierda un escaño en favor del PSOE por el trasvase de votos a Vox.

"Pero a pesar de todo, la prudencia aconseja pelear cada voto, pelear cada escaño y, por lo tanto, ¿yo qué quiero que suceda? Pues que el Partido Popular vuelva a obtener tres escaños en esta provincia, no menos, y que el Partido Popular obtenga los tres senadores de esta provincia, no menos. Vamos a trabajar para que eso suceda", ha ahondado.

SÁNCHEZ EN 'ANTENA 3' Y EN 'LECTURAS'

En su intervención, Tellado ha criticado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, por la entrevista concedida en 'Antena 3', en el programa de Susanna Griso. "Hemos visto nuevamente a Sánchez mentir y faltar al respeto", ha aseverado.

"En cada uno de los asuntos que se le han ido planteando en esa entrevista es lo único que ha hecho: mentir y faltar al respeto", ha subrayado.

En este sentido, ha opinado que "Sánchez, hasta el último minuto, ha decidido ser un presidente indigno, un presidente que se desentiende de sus obligaciones, un presidente que, lejos de gobernar y resolver problemas a lo largo de los últimos ocho años, lo único que ha hecho es agravarlos, agravarlos todos y de forma continua".

Asimismo, ha censurado que "como presidente del Gobierno se atreva a hablar de lawfare" y a "criticar resoluciones judiciales y resoluciones firmes". "Pone de manifiesto un ataque clarísimo a la separación de poderes, que es un principio elemental", ha advertido.

Sobre la entrevista el la revista 'Lecturas', ha considerado que Sánchez es "un presidente frívolo". "Sin lugar a dudas, creo que es el resorte y el recurso que le queda a un presidente que ha defraudado y traicionado a un país durante todos estos años", ha juzgado.

"NUESTRO OURENSANO MÁS ENXEBRE"

Tellado ha comenzado sus declaraciones haciendo alusión, como Ana Vázquez, a que "Ourense en una provincia especial en estas elecciones" porque es, ha dicho, "la del próximo presidente del Gobierno de España" y también porque "nunca le falló" a Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Vázquez ha afirmado de Feijóo: "Es una persona fiable y un gran gestor. Es el único que le va a dar esperanza y futuro a su tierra, porque nunca olvidemos que Alberto Núñez Feijóo es nuestro ourensano más 'enxebre', con más cariño que tenemos aquí en la provincia de Ourense".

"BNG SUMISO"

Tellado también ha aprovechado para cargar contra el BNG, ya que opina que el PSOE en Galicia "se presenta no solo con una papeleta, sino con varias".

"También con la papeleta de Frente Amplio, también con la papeleta de Podemos y aquí, en Galicia, con la papeleta del BNG, que ha sido el socio más dócil, más sumiso", ha censurado. "Junto a Bildu, probablemente han sido los socios que nunca le han cuestionado nada", ha agregado.

"LOS QUE AMPARAN LA VIOLENCIA"

En otro momento, ha condenado los actos de "violencia" contra su candidato en la provincia de Gipuzkoa, y ha dicho que los populares quieren "responsabilizar" de ella "no solo a los que la protagonizan --citó a las juventudes de Bildu-- sino también a los que la amparan".

"Y también por los que no son capaces de condenarla. Sánchez no puede condenar la violencia a las juventudes de Bildu porque sabe que sus únicas opciones de seguir siendo presidente del Gobierno pasan por el apoyo del señor Arnaldo Otegi", ha afirmado.

CEUTA Y ZAPATERO

Por último, ha avisado de que para el PP "Ceuta ha sido el ejemplo de dejación de funciones sin precedentes que no se puede producir en una democracia".

Y también ha tenido palabras para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien, a su juicio, "ha querido ser protagonista de esta semana y parece ser que ha pedido una nueva tasación de los joyones, de los pedruscos, que la UCO encontró en la caja fuerte de su despacho".