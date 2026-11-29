El secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, deposita su voto en el CEIP Cruceiro de Canido, a 29 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

FERROL, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, que ha acudido a las urnas acompañado del número uno al Senado por A Coruña, José Manuel Rey Varela, ha llamado a que la jornada electoral de este 29 de noviembre transcurra "con total normalidad" y ha animado a votar en lo que considera "un día ilusionante".

Ambos han ejercido su derecho al voto en la mañana de este domingo en la ciudad de Ferrol. Tellado ha votado a las 10.00 horas en el colegio electoral situado en el CEIP Cruceiro de Canido, en el barrio de Canido, mientras que Rey Varela lo ha hecho a las 10.30 horas en la Casa da Xuventude, en el barrio de A Magdalena.

El secretario general del PP ha arrancado sus declaraciones ante los medios recalcando que "el día era hoy": "Ha llegado el día en el que los políticos callamos y habla la sociedad española y decide el futuro de un país para los próximos cuatro años".

A continuación, ha realizado un llamamiento a acudir a las urnas: "Cuantos más españoles participen, cuantos más españoles voten, más sólida será la decisión para decidir entre todos el futuro de nuestro país". Tellado ha deseado que la jornada transcurra "con total normalidad" y que participe "mucha gente" porque, a su modo de ver, "es lo más importante en un día como el de hoy".

El dirigente popular ha agradecido expresamente el trabajo del "ejército de apoderados e interventores" del PP que participan en la jornada electoral, "velando por la normalidad", incidiendo en que son más de 100.000 personas en toda España las que participan en esta tarea. "Están desde muy temprano y hasta muy tarde, hasta que finalice el recuento, y es un trabajo intenso, arduo", ha señalado, antes de darles las gracias "por adelantado" por el esfuerzo en "un día importante para nuestro país".

"UN DÍA ILUSIONANTE"

Tellado ha calificado la jornada de "ilusionante" y ha incidido en que "los españoles tienen la palabra". "Se decide el futuro: el futuro de nuestros hijos y el futuro de los hijos de nuestros hijos. Eso es lo verdaderamente importante", ha valorado.

Preguntado por cómo transcurrirá su jornada a partir de ahora, ha explicado que en Ferrol hay "una liturgia" que consiste en que todos los políticos populares se van acompañando unos a otros a votar. Después, ha precisado, cogerán un avión para estar en torno a las 15.00 horas en la sede de la calle Génova, en Madrid, y seguir desde allí "la tarde y el escrutinio desde la sede nacional".

Sobre las expectativas, Tellado ha respondido que "hoy le toca opinar a la ciudadanía y emitir el voto", aunque ha admitido que desde su partido son "optimistas de cara al futuro" de España. "Muy optimistas", ha añadido. Dirigiéndose a quienes todavía no habían votado, ha insistido: "Yo animo a todo el mundo a votar, que nadie se quede en casa porque creo que se decide el futuro de nuestro país y que cuanta más gente vote, mejor que mejor".

REY VARELA, CANDIDATO AL SENADO

Por su parte, Rey Varela ha coincidido en que esta "es una jornada importantísima para la democracia" y para España. Del mismo modo, ha agradecido que "todos" los colegios electorales hayan "abierto con normalidad". "Es lo que queremos, una jornada donde todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto y que su voto cuente para lo que va a pasar en España los próximos años", ha indicado.

Al igual que Tellado, el número uno al Senado por A Coruña también ha hecho "un llamamiento a la participación" para que "todos los españoles vayan a votar" y lo hagan "con alegría y con esperanza".