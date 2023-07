Tellado (PP) dice que Quintana tendrá "altas responsabilidades" con Feijóo y antepone puestos de trabajo a "ecología"

Llama a concentrar el voto en el PP de Feijóo, de quien enarbola una gestión desde "la moderación" frente a un Sánchez que "enfrentó"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP y cabeza de lista por A Coruña, Miguel Tellado, ha encabezado este jueves un acto electoral de los populares en Porto do Son con el sector pesquero como protagonista y en el que estuvo acompañado por, entre otros, la número tres por Ourense y ex titular de la Consellería de Mar, Rosa Quintana. De ella, dijo que está "llamada a altas responsabilidades en el próximo gobierno de España" que, aspiran, presida Alberto Núñez Feijóo: "No va a ser una simple diputada".

Tras reivindicar que se trata de un sector "tremendamente importante para Galicia y para el PP", Tellado ha garantizado el respaldo de los populares al mar y ha afirmado: "Entre ecología y economía, defenderemos los puestos de trabajos".

El dirigente popular, que aprovechó su intervención para felicitar al alcalde por el "resultado extraordinario" del pasado 28M, ha dedicado varios minutos de su alocución para destacar la elección de la ex conselleira Quintana para las listas populares, algo que ella aceptó como una orden de los "jefes".

Tellado, que también reconoció la trayectoria y el paso atrás de Joaquín García Díez --que fue portavoz de pesca en Madrid--, explicó que precisamente esa es una de la razón o el "culpable" de que Quintana, a quien ha situado como la "patrona mayor de Galicia" en los últimos 14 años, hubiese sido llamada a Madrid.

"Fui el encargado de llamarla para tantearla, para saber si estaba dispuesta. A mí Feijóo me dijo que hablase con Rosa y Rosa, ¿sabéis lo que contestó?, dijo: 'lo que digan los jefes'", ha contado Tellado, quien advirtió de que "Rosa no va a Madrid para ser una simple diputada", ya que los populares "esperan ganar las elecciones y está llamada a altas responsabilidades en el próximo gobierno de España".

El dirigente popular también tuvo palabras para el sucesor de Quintana, para subrayar que "le queda el listón muy alto", pero "está preparado para hacerlo, porque tiene una gran escuela, que es la escuela de alcaldes". "Si alguien sabe hacer política en Galicia, esos son los alcaldes", ha enfatizado dirigiéndose a Alfonso Villares.

Durante su intervención, el dirigente popular ha destacado la importancia de este sector que, incluso en pandemia, no dejó de trabajar. "Uno podía ir al supermercado y no había papel higiénico, pero pescado no faltó ningún día", ha enfatizado, para remarcar que eso se debe a que el sector primario gallego "estuvo a la altura de las circunstancias".

Tellado ha remarcado que es un pueblo que nace "mirando al mar y vive mirando al mar y quiere seguir viviendo del mar". "Por eso tenemos que hacer un sector que efectivamente tiene que ser sostenible, pero tiene que ser rentable. Y es verdad que la ecología está muy bien, pero si hay que elegir entre ecología y economía, nosotros vamos a defender los puestos de trabajo y las personas", ha afirmado.

SÁNCHEZ, "DE ESPALDAS"

En su discurso, Tellado ha manifestado que Galicia lleva "padeciendo cinco años tremendamente difíciles" porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez "gobierna de espaldas" a los gallegos, al respecto de lo que ha puesto como ejemplo las infraestructuras. "Podemos ver cómo Galicia fue maltratada y pudimos ver cómo fue abandonada", ha enfatizado Tellado, que además de la falta de trenes Avril para completar el despliegue de la alta velocidad, se ha referido también al cierre de centrales térmicas y a Alcoa o la "parálisis" del sector naval.

"Pero nosotros ahora tenemos además una gran oportunidad. Y la oportunidad de que el próximo presidente del gobierno de España pueda ser un gallego. No un gallego cualquiera, no un gallego más. Un gallego que durante los últimos 14 años fue presidente de Galicia, probablemente el gallego que mejor conoce la situación de nuestra Comunidad", ha recalcado Tellado, quien ha expresado el "orgullo" de los populares de salir a la calle a "pedir el voto" para su formación y para Feijóo, que tiene un "compromiso especial".

CONCENTRACIÓN DEL VOTO

Tellado ha lamentado, en todo caso, que "es verdad que nunca se votó en pleno verano" como es el 23 de julio (dejando de lado las gallegas del 12 de julio).

Así, criticó que Sánchez convocase elecciones el 29 de mayor para este mes tras el "importante revés" en la noche electoral del 28 para, a renglón seguido, defender que "Alberto Núñez Feijóo no va a ser presidente de Gobierno si no gana; Feijóo quiere ganar las elecciones para ser presidente de Gobierno de España". Ello, lo ha contrapuesto con que, según dijo, "Pedro Sánchez pretende ser presidente del gobierno aunque pierda las elecciones".

Tellado, que ha llamado a la movilización para que "no sea la abstención" la que decida el gobierno de los próximos años, ha apelado a "concentrar el voto en el proyecto de Feijóo", para que se pueda "materializar el cambio" porque cuando se divide, "al final los que ganan son los partidos que hoy gobiernan España".

El vicesecretario de Organización también defendió que Feijóo, con sus cuatro mayorías absolutas, practicó la política "desde la moderación y la centralidad", mientras que Sánchez lo hizo "enfrentando a las mujeres con los hombres, a los trabajadores con los empresarios, a las izquierdas con las derechas" y "buscando la polarización absoluta para sacar tajada".

"Feijóo nunca hizo eso, siempre construyó mayorías y entendimiento y ser el presidente de todos y gobernar para todos", ha sentenciado, para remachar que "estabilidad política" otorga "estabilidad institucional" y, con ello, "inversiones.