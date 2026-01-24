El temporal costero del domingo pone en alerta roja al litoral de A Coruña y Lugo y en naranja al de Pontevedra

Archivo - Vista del oleaje de la playa de Riazor, a 22 de enero de 2024, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este domingo alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y en la Mariña lucense, que provocará olas de hasta 10 metros, y aviso de nivel naranja en la costa de Pontevedra. También se mantendrá suspendida la actividad deportiva en el mar en los ayuntamientos afectados.

Según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará desde primeras horas del domingo a la costa de A Coruña y de Lugo por mar combinada del noroeste con ondas de hasta 10 metros y viento del oeste de fuerza 8, que podrá alcanzar fuerza 9 en el caso de Lugo.

En el litoral de Pontevedra, la alerta se mantendrá en nivel naranja por mar combinada del oeste o noroeste con ondas de hasta 8 metros y viento del oeste o suroeste de fuerza 8.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado, a través del 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros.

Por su parte, la Secretaría Xeral para o Deporte anunció también para mañana la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los ayuntamientos afectados por el temporal costero. Los municipios y los horarios afectados pueden consultarse en la web Deporte Galego.

En este sentido, la Xunta pide mantenerse alejado de la línea de costa (diques, rompientes y paseos marítimos). También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.