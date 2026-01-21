El temporal deja en Galicia más de 200 incidencias durante este miércoles

Archivo - Dos personas se refugian de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha provocado durante toda esta jornada más de 200 incidencias en Galicia, según ha informado el 112, aunque ninguna reviste gravedad.

Destacan que, desde la medianoche, el servicio ha contabilizado un total de 245 incidencias relacionadas con los episodios de meteorología adversa activos en la comunidad.

En cuanto a las tipologías más repetidas, los efectos del viento se dejaron sentir en las vías de circulación, causando la presencia de árboles y ramas (112), restos de accidentes (29), cables de luz y teléfono (15) o carteles y pancartas (10). También se registraron inundaciones (7) e incidencias por bolsas de agua (3) en el asfalto.

También han destacado las actuaciones de los servicios de emergencias en materia de prevención de riesgos, como apuntalar muros o asegurar fachadas de edificios, con 30 incidencias.

Por zonas, la de A Coruña fue la provincia más afectada, con 90 gestiones realizadas por el 112, seguida por Pontevedra (63), Lugo (62) y Ourense (30).

Los ayuntamientos con mayor número de incidencias han sido Pontevedra, con 12; Lugo (8), A Estrada (7); y Arteixo, Begonte, Cambre, A Cañiza, Narón, A Pontenova y Vilalba, todos ellos con cinco.

Si bien las incidencias no han sido de consideración, desde el 112 destacan un accidente en Touro (A Coruña), causado por la caída de un árbol sobre un coche mientras circulaba, sin que hubiese que lamentar daños personales. Ocurrió minutos antes de las 14 hoas en la parroquia de Fao y desde el 112 Galicia se informó a la Guardia Civil de Tráfico y a los voluntarios de Protección Civil de Touro.

Desde Cangas, un particular explicó al hilo de las 16.30 horas que un rayo habia provocado un fuego en el cuadro eléctrico de un edificio situado en la avenida de la Constitución. Fue apagado por los propios alertadores con un extintor, aunque hasta el lugar acudieron el GES de Ortigueira y los agentes de la Guardia Civil, así como un técnico de la empresa eléctrica.

Desde el 112 recuerdan que en este momento permanecen activos avisos amarillos por viento en gran parte de la comunidad, así como alertas de nivel amarillo en la costa de A Coruña y naranja en el litoral de las provincias de Pontevedra y Lugo.

Además, continúa activo el Plan Inungal para el seguimiento de posibles desbordamientos de ríos.

RACHAS DE CASI 150 KM/H

Durante esta jornada se han registrado rachas de viento que han rozado los 150 km/h en algunos puntos y unas precipitaciones acumuladadas que han sobrepasado los 70 litros por metro cuadrado.

Concretamente, las rachas más llamativas se han registrado en Muras (Lugo), con 149.9 km/h, y en Viveiro, también en Lugo, con 140.8 km/h. En Cedeira (Lugo), las rachas han alcanzado los 135 km/h, similar a las notificadas en Carballeda de Valdeorras (Ourense), 134.1 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, Lousame (A Coruña) ha registrado unas precipitaciones acumuladas de 72.8 litros por metro cuadrado, seguida de Fornelos de Montes (Pontevedra), con 60.3 litros por metro cuadrado; y Cuntis, también en Pontevedra, con 57.2 litros. Poio y Forcarei (también en Pontevedra) superan asimismo los 50 litros por metro cuadrado.