El temporal deja rachas de viento de más 140 km/h y lluvias acumuladas que superan los 30 litros por metro cuadrado

martes, 13 enero 2026 9:53
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Este martes Galicia continúa bajo la influencia del temporal, si bien ya se han desactivado casi todas las alertas -- excepto la amarilla por oleaje en Costa da Morte y Rías Baixas --. Con todo, todavía se ha dejado sentir de madrugada, con rachas de viento de más de 140 km/h y precipitaciones acumuladas que han superado los 30 litros por metro cuadrado.

   Según los datos recogidos por Meteogalicia, las rachas de viento más fuertes se han registrado en torno a las 2.00 horas en Manzaneda (Ourense), con 141.6 km/h.

   En Muras (Lugo), se han registrado de 111 km/h en torno a las 4.00 horas; en Cedeira (A Coruña), 112.8 km/h; y en Vimianzo (A Coruña), 102.5 km/h -- también de madrugada --.

   En cuanto a las precipitaciones, la mayor acumulación se ha registrado en Santa Comba, con 31.3 litros por metro cuadrado y en Muíños (Ourense), con 30.4 litros por metro cuadrado. Ya por debajo de 30 se ha quedado Lousame (A Coruña), con 27 litros por metro cuadrado.

