El temporal provoca el desprendimiento de chapas metálicas de la cubierta del Hospital Montecelo en Pontevedra

PONTEVEDRA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Ingrid' continúa dejando su huella en la provincia de Pontevedra. Sus efectos ya se hacen notar con intensidad en la capital y en varios municipios del entorno, principalmente a causa de los fuertes vientos.

En el litoral, las rachas han alcanzado valores muy elevados. En el Puerto de Marín se han registrado vientos de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en puntos especialmente expuestos como la isla de Ons o la playa de A Lanzada se han superado los 110 km/h, según los datos disponibles.

En la ciudad de Pontevedra, una de las incidencias más destacadas se produjo en el entorno del Hospital Montecelo, donde la caída de chapas metálicas desprendidas de la cubierta obligó a Bomberos y Policía Local a cortar de forma temporal el tráfico. Los daños forzaron además al cierre de una calle interior del complejo hospitalario.

Desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha aclarado que el incidente no afecta a la atención a los pacientes, aunque sí fue necesario reorganizar los accesos, redirigiendo el paso hacia el servicio de Rehabilitación por otras entradas del hospital. En la zona trabajan Bomberos, Policía Nacional y Local, junto con personal de mantenimiento y seguridad del centro, actuando desde la planta superior donde se ubican los sistemas de climatización.

Los efectos del viento se han dejado sentir en distintos puntos de Pontevedra. En la calle Gutiérrez Mellado varias farolas resultaron dañadas, con algunas de ellas caídas sobre la calzada.

El Ayuntamiento ha informado también de postes derribados en el cementerio de Lourizán y en Carramal, en Salcedo; un cable de alumbrado público suelto en la calle Ramón Peña; contenedores desplazados en Pintor Laxeiro y Pedra do Lagarto; árboles caídos en Ernestina Otero y Campañó; y el arco de acceso a la antigua fábrica de Malvar derribado sobre la vía pública. A ello se suman chapas arrancadas de la cubierta del edificio de la Xunta en Campolongo.

La borrasca ha provocado además incidencias en la red viaria, con varias carreteras afectadas por obstáculos en la calzada. A primera hora de la mañana, en torno a las siete, la marea alta complicó el tránsito por el carril de la autovía de Marín más próximo al mar.

OTRAS INCIDENCIAS EN POIO Y SANXENXO

En el municipio de Poio, Protección Civil informó de la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un coche estacionado en Raxó, un suceso que, según precisaron, no causó daños personales.

Sanxenxo ha sido otro de los concellos especialmente castigados por el temporal durante la madrugada, con mayor intensidad en las parroquias de Noalla y Vilalonga. Las rachas, que superaron los 100 km/h en la zona de A Lanzada, ocasionaron daños en varias instalaciones deportivas. El Concello detalló que en el campo de fútbol de Noalla se desplomó parte del vallado perimetral, mientras que en el pabellón de Vilalonga una ventana de metacrilato fue arrancada por el viento. En el campo de fútbol de O Revel, el portalón de entrada quedó doblado, y en O Casal, en la parroquia de Nantes, se registró la caída de un árbol.

Además, en Sanxenxo se han producido averías en el alumbrado público en diversas calles, así como el desplazamiento de contenedores, en una jornada marcada por los efectos de la borrasca Ingrid y por la actuación continuada de los servicios de emergencia y mantenimiento.

NUMEROSAS SALIDAS DE LOS BOMBEROS EN VIGO

Los bomberos de Vigo han tenido numerosas salidas a lo largo de la noche y a primera hora de la mañana, aunque ninguna incidencia ha sido grave, según han confirmado a Europa Press.

Así, han tenido que actuar en diversas caídas de árboles y ramas, desprendimiento de carteles y paneles, o de elementos de tejados, sin que se hubieran registrado heridos. El viento ha sido el causante de la mayoría de percances y, por el momento, no se han notificado incidentes relacionados con acumulaciones de lluvia o inundaciones.

En el Puerto de Vigo , en cuya estación meteorológica se han registrado rachas de viento de hasta 117 km/h, hay 9 barcos que han atracado en los muelles para refugiarse de la borrasca y otros 4 buques fondeados en la ría, al abrigo de las islas Cíes. La autoridad portuaria mantiene cerrado el paseo de Bouzas por seguridad.