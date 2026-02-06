El PSOE de Pontevedra exige a la Xunta activar el nivel 2 de emergencia por inundaciones y reclama ayudas

Cargos socialistas este viernes en A Illa de Arousa (Pontevedra) - PSOE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de la provincia de Pontevedra ha exigido a la Xunta de Galicia la activación inmediata del nivel 2 de emergencia ante las inundaciones y ha reclamado a la Diputación ayudas urgentes.

Los socialistas han anunciado la presentación de iniciativas en el Parlamento de Galicia y en la Diputación para reclamar una respuesta inmediata frente a los daños causados por la cadena de temporales registrados en Galicia, dejan inundaciones, desbordamientos e importantes pérdidas en numerosos ayuntamientos.

Así lo han trasladado en una rueda de prensa celebrada este viernes en A Illa de Arousa, de la que ha informado el PSOE en un comunicado, y en la que han participado alcaldes de municipios afectados, la diputada autonómica Paloma Castro y la portavoz en la institución provincial, Ana Laura Iglesias.

En el acto, el PSdeG ha denunciado que la Xunta no activó el nivel 2 de emergencia pese a que varios ayuntamientos advirtieron de que sus medios estaban desbordados y que no podían poder hacer frente a la situación.

El PSOE señala que le Plan Inungal establece la declaración del nivel 2 cuando las inundaciones superan la capacidad de respuesta municipal o cuando las previsiones permiten anticipar un agravamiento significativo de la situación.

La diputada autonómica Paloma Castro ha lamentado que la Xunta no actúe con "criterios técnicos claros ni asuma la coordinación que se le corresponde", limitándose a la "emisión de avisos sin activar los mecanismos necesarios de apoyo a los ayuntamientos". Por todo ello, ha exigido transparencia y un plan específico de ayudas.

Por su parte, la portavoz socialista en la Diputación ha recordado que en marzo de 2023, ante una situación similar, la Diputación entonces presidida por la socialista Carmela Silva, aprobó una convocatoria extraordinaria de ayudas por importe superior a los 2 millones de euros para los ayuntamientos afectados.

Los alcaldes de municipios afectados como A Illa y Vilaboa han detallado los numerosos desperfectos registrados y han advertido de que sus municipios no disponen de los recursos económicos ni técnicos suficientes para asumir el coste de las reparaciones. Además, han denunciado falta de apoyo institucional y desatención.