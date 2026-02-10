Temporal.- Rueda agradece la llamada de Sánchez, al que pide soluciones al "caos ferroviario" y el arreglo de carreteras

Imagen del mensaje publicado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su perfil de la red social 'X' - CAPTURA EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interesarse por el temporal que afecta a Galicia y coordinarse entre administraciones y le ha pedido soluciones al "caos ferroviarios" así como que se arreglen las carreteras de titularidad Estatal.

Después de que el presidente del Gobierno informase en la red social 'X' que había contactado con el presidente de la Xunta para "seguir la evolución del temporal" y brindar su apoyo a las zonas afectadas, Rueda ha publicado otro mensaje en la misma red social.

En él, tras agradecer la llamada, explica que le ha pedido al presidente del Gobierno "soluciones al caos ferroviarios que sufren los gallegos".

Además, ha indicado que le ha urgido "arreglar las autopistas, autovías y carreteras nacionales dependientes del Gobierno central para garantizar la seguridad de todos".