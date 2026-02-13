Temporales en Galicia: 7.613 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participa en una jornada. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tren de borrascas que afecta Galicia desde el inicio de 2026 está dejando una situación "extraordinaria" en el ámbito meteorológico: desde el 1 de enero solo hubo en la Comunidad cuatro días sin avisos meteorológicos y una única jornada, el 4 de enero, en la que no llovió en ningún punto. Los temporales, por su parte, generaron un reguero de incidencias, 7.613 en las últimas 3 semanas, y ha caído tanta agua que podría abastecer a todos los gallegos durante 113 años.

Los responsables de Meteogalicia, Augas de Galicia y Axega 112, con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a la cabeza, han participado este viernes en una jornada informativa sobre la respuesta que la Comunidad está dando a esta abundancia de fenómenos meteorológicos adversos, y que se basa en la coordinación entre distintos niveles predictivos, organizativos y operativos.

La encargada de arrancar el acto ha sido la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, que ha explicado el modo de funcionamiento, predicción y aviso de Meteogalicia. Los técnicos, ha apuntado, han experimentado este año dificultades derivadas del análisis de "muchos parámetros al mismo tiempo" que afectan de diferente modo e intensidad a distintas áreas. "Eso provoca que, muchos días, tengamos pronósticos con más de 100 avisos", ha ejemplificado.

Paula Uría ha explicado que desde el 1 de enero, Galicia solo ha registrado cuatro días sin avisos y solo uno sin lluvias en todo el territorio, el 4 de enero. Paralelamente, se activó el primer aviso de nivel rojo por lluvia, el 26 de enero, una jornada en la que en Santa Comba llovió más que durante dos meses y medio en Verín y en la que se tuvo que activar el sistema Es-Alert para el interior de Pontevedra.

Además, en algunos ayuntamientos gallegos, como Rois o Lousame, ha llovido en este periodo más de 1.000 litros por metro cuadrado, "que es lo que llueve en Ourense, de media, durante año y medio", ha ejemplificado Uría.

LOS RÍOS Y EMBALSES, AL MÁXIMO

Por su parte, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, ha explicado el sistema de seguimiento del caudal de los ríos y del aforo de los embalses, que registran máximos de agua. El de Caldas, ha recordado, llegó a alerta roja el 10 de febrero.

Según ha explicado Roi Fernández, en lo que llevamos de año hidrológico se ha alcanzado ya el 50% de las aportaciones de agua anuales según las medias históricas, "y aún quedan ocho meses" por delante.

Los principales ríos gallegos van, de media, 3 veces por encima de su caudal de años anteriores, con picos como el del Arnego-Ulla, que casi multiplica por seis su caudal y, entre el 22 de enero y el 12 de febrero se han dado 1.300 avisos de superación de nivel, ha apuntado Roi Fernández.

MÁS DE 7.600 INCIDENCIAS

En la jornada ha participado también el gerente de la Axega, Marcos Araújo, que ha incidido en la importancia de que estos datos "lleguen de forma sencilla a la población" para evitar situaciones de riesgo. "Lo más importante es mantener una población segura", ha zanjado.

En las últimas tres semanas, en las que se han encadenado sucesivamente varios temporales, el CIAE 112-Galicia recibió más de 50.800 llamadas por este motivo y se gestionaron 7.613 incidencias aunque, por fortuna, ninguna de ellas grave "gracias a la concienciación de la sociedad".

Los dos días en los que hubo más incidencias fueron el 11 de febrero, con 711, y el 23 de enero, con 717, la mayor parte por objetos en las carreteras y accidentes. El plan Inungal, de vigilancia del caudal del os ríos, lleva activo 66 días.

EQUIPO HUMANO PARA TOMAR DECISIONES

La encargada de cerrar el acto ha sido la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha puesto de relevancia el equipo humano que trabaja detrás de todo este sistema y que llevan 44 días trabando ininterrumpidamente para "tomar decisiones" y garantizar la seguridad de los gallegos.

Ángeles Vázquez ha reivindicado que el objetivo es siempre "la seguridad de las personas" y ha añadido que "para que alguien esté seguro, debe de recibir información".

Sobre esta situación, "extraordinaria" a nivel climático que vive Galicia, la conselleira ha dicho que en la Comunidad se registraron precipitaciones un 98% por encima de la media desde el inicio del año y que el agua caída durante este periodo, teniendo en cuenta el consumo medio por persona y día, llegaría para "abastecer a todos los gallegos durante 113 años".