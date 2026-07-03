Los termómetros superan los 40 grados en la provincia de Pontevedra

PONTEVEDRA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Pontevedra ha registrado a lo largo de este sábado las temperaturas más altas de Galicia, afectada por una ola de calor que mantiene en alerta roja a 158 ayuntamientos de la comunidad.

Así, según los datos recogidos por Meteogalicia, los termómetros han sobrepasado los 40 grados en varios municipios de la provincia.

Concretamente, han subido hasta los 40,6 grados en Salceda de Caselas, a 40,1 en Ponteareas y a 40 en O Rosal. También se han quedado en 39,6 grados en O Porriño. En cuanto a la provincia de Ourense, la más alta ha sido la de la capital provincial, con 39,5 grados.

Estas temperaturas altas contrastan con las mínimas de la comunidad, que han llegado a los 8,1 grados en Lalín, a los 8,4 en Xinzo de Limia o a los 9,4 de Sarria, en Lugo. Esto implica una diferencia térmica de hasta 32 grados en una misma jornada en Galicia.