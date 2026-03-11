The Corrs actuará en el auditorio de Castrelos de Vigo el 11 de agosto

Archivo - La banda irlandesa The Corrs. - THE CORRS /IGNACIO CUENLLAS - Archivo

VIGO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda irlandesa The Corrs actuará en el auditorio de Castrelos de Vigo el próximo 11 de agosto, en un concierto enmarcado dentro de las fiestas de la ciudad que organiza el Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en un audio enviado a los medios de comunicación, donde ha puesto en valor a este grupo, formado por cuatro hermanos.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que The Corrs se convirtió en uno de los referentes internacionales de música pop al combinar melodías de la tradición irlandesa con influencias de pop y rock. Desde su debut en 1995 vendieron más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Entre sus mayores éxitos está la canción 'Breathless', que llegó al número uno en 17 países. "Va a ser un concierto maravilloso", ha sentenciado Caballero.