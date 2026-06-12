Por tierra y mar contra Altri y la Mina de Touro: A Illa de Arousa acogerá este domingo una nueva manifestación

Archivo - Varias personas durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio pontevedrés de A Illa de Arousa acogerá este domingo, día 14, una nueva manifestación por tierra y mar para exigir el archivo definitivo del proyecto que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Reis (Lugo) y contra la mina de Touro-O Pino.

La movilización, convocada por las Plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Illa de Arousa (PDRA) y Veciñal Mina de Touro-O Pino, partirá a las 12.00 horas de la playa de O Vao.

Bajo el lema 'Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino', los manifestantes recorrerán la avenida da Ponte, la avenida Castelao y finalizarán en el muelle de O Xufre, donde se encontrarán las embarcaciones.

El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa (PSdeG), ha emitido un bando en el que ha advertido del "riesgo real" que suponen ambos proyectos para la calidad de las aguas del río Ulla y, por extensión de la ría de Arousa.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que participen "de manera masiva" en la manifestación, con el objetivo de demostrar que "el mar y la Ría no se tocan".

RESTRICCIONES AL TRÁFICO

Con motivo de la reivindicación la Policía Local ha avisado de restricciones al tráfico. De esta forma, queda prohibido el estacionamiento en la calle de acceso al gimnasio municipal, quedan habilitadas zonas alternativas de aparcamiento en O Bao, en la carretera hacia Carreirón, la carretera de A Franqueira y en el aparcamiento al lado del instituto.

Además, la Policía Local ha pedido a los vecinos que, mientras se realiza la manifestación, utilicen el vehículo "solo lo imprescindible", con el objetivo de facilitar la movilidad y la seguridad durante la marcha.

OTRAS MANIFESTACIONES CONTRA ALTRI

Por su parte, la Plataforma Ulloa Viva ha agradecido y reconocido, en una nota de prensa, los apoyos recibidos desde hace cuatro años en la "intensa lucha vecinal" contra el proyecto de Altri.

"Fue y sigue siendo emocionante recibir los ánimos y el compromiso de miles de personas de todos los sectores, de todos los ayuntamientos de Galicia, de diferentes partes del Estado español y de otros países de todo el mundo", ha remarcado la Plataforma.

Así, ha afirmado que "todo lo conseguido" hasta el momento "no sería posible" sin los ánimos y la participación de todas las personas que forman el "gran movimiento social contra la macrocelulosa".

La primera manifestación contra Altri se produjo el 26 de mayo de 2024 en Palas de Rei y, desde entonces, diferentes colectivos han convocado otras protestas en varios puntos de la geografía gallega.

Una de las mayores movilizaciones contra este proyecto se produjo el 15 de diciembre de 2024 cuando miles de personas desbordaron la Praza do Obradoiro. Una protesta "histórica", según los organizadores, "a la altura de la que acogió Compostela el 1 de diciembre de 2002 por el Prestige".

Dos de las protestas realizadas durante este tiempo han sido también por mar: la primera, el 12 de junio de 2025 cuando centenares de embarcaciones se concentraron en el canal de la ría de Arousa y recibieron al buque 'Arctic Sunrise' de Greenpeace y la segunda se produjo el 22 de marzo de 2025 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).