Las tormentas dejan una decena de incidencias en Ourense, A Rúa y O Carballiño con inundaciones y riachuelos desbordados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia gestionó una decena de incidencias relacionadas con las fuertes lluvias y tormentas registradas en las últimas horas en la zona de Ourense, A Rúa y O Carballiño, relacionadas en su mayoría con inundaciones y riachuelos desbordados.

Según informa el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, fue a partir de las 17.00 horas de la tarde de este pasado domingo cuando el temporal dejó notar sus efectos.

Así, en O Carballiño se contabilizaron hasta cinco incidencias relacionadas con calles y garajes inundados, mientras que en Ourense fueron dos y en A Rúa, tres.

En esta última localidad, el desbordamiento de un riachuelo en Camiño da Pitarela, en la parroquia de A Rúa de Valdeorras, afectó a los bajos de dos viviendas. En este operativo colaboraron los bomberos y el GES de Valdeorras, así como la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil.

Por otro lado, sobre las 19.30 horas, un particular alertó de retenciones a la altura del kilómetro 63 de la AG-53, a su paso por Corna, en Piñor, debido a la intensidad de la lluvia y el granizo.

Desde el 112 Galicia se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la autovía, que acudieron al lugar.

Meteogalicia mantiene para este lunes alerta amarilla por tormentas en la provincia de Ourense y en la montaña y sur de Lugo, que se extenderá el martes a la provincia de Pontevedra y al suroeste de A Coruña.

Además, se esperan para este lunes fuertes vientos en el mar del noroeste de A Coruña y en la Costa da Morte, por lo que también estará activa todo el día la alerta amarilla.