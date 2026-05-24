Las tormentas ponen en alerta naranja al centro de Lugo, con casi toda Galicia en nivel amarillo en un domingo de calor

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La previsión de tormentas generalizadas ha llevado a la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a activar la alerta naranja en el centro de la provincia de Lugo. Además, en los 27 municipios de este territorio, quedará suspendida la actividad deportiva federada y del programa 'Xogade' desde el inicio del aviso, que será a las 14.00 horas.

Mientras, y hasta la medianoche, el resto de Galicia --excepto todo el litoral pontevedrés, el suroeste de la provincia de A Coruña y Costa da Morte-- permanecerá en alerta amarilla. Esta responde a tormentas de peligro bajo, que pueden llegar con granizo y rachas muy fuertes de viento, y lluvias, que dejarán una precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros.

En el caso del centro de Lugo, la previsión es de tormentas generalizadas, que es posible que provoquen vientos localmente muy fuertes y granizo de más de dos centímetros. También se esperan lluvias en nivel amarillo, según la información recogida por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

En este sentido, el 112 Galicia ha avisado a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros. La Xunta recomienda circular con precaución e informar antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las orillas de los ríos.

MÁS DE 300 RAYOS

De esta forma, la situación metereológica del domingo empeora con respecto a la del sábado, donde ya hubo alertas en nivel amarillo en varios puntos del interior. Con datos actualizados a las 12.00 horas, Galicia registró un total de 349 rayos en las últimas 24 horas. Este dato contrasta con el del sábado al mediodía, cuando MeteoGalicia recogía más de 1.700 rayos para ese periodo.

Durante la jornada actual, en la que persistirá la inestabilidad atmosférica, las tormentas dejarán una jornada de fuerte calor. En las ciudades, las máximas oscilarán entre los 28 ºC (Vigo y A Coruña) y Ourense (34 ºC).