Torrado (PSdeG) ve en la concesión de las Medallas de Galicia un intento de Rueda de "exculparse" con la emigración

El diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha considerado que la elección de cuatro personas de la emigración para ser distinguidas con las Medallas de Galicia suponen un intento del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "exculparse" con el colectivo tras "ponerlo en duda" con sus críticas a la Ley de Nietos.

Torrado se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este martes en rueda de prensa por la decisión del Gobierno gallego de "rendir homenaje" a la colectividad gallega en el exterior en la edición de este año de las Medallas de Oro de Galicia a través del reconocimiento a cuatro mujeres del exterior, aunque ligadas a Galicia.

En concreto, recibirán la distinción la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata Claudia Álvarez, la fiscal en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

Al respecto, Torrado ha sostenido que su formación siempre está "contenta" de que se reconozca a todas las personas que pueden ser parte y contribuir a la galleguidad, pero ha considerado que en esta ocasión parece "un intento de expiación del PP o del presidente Rueda".

Así, ha dicho que "después de hacer un ridículo espantoso con la Ley de Nietos al intentar poner en duda a la emigración que antes defendía, ahora tocó la parte del día en la que hay que defender la emigración".

"La realidad es que es un intento de exculparse y de hablar ahora de una emigración que hace dos días estaba desmereciendo, desprestigiando", ha señalado.

"Parece que el PP quiere ponerles medallas pero quitarles derechos y nosotros vamos a estar a favor de estas medallas, pero sobre todo de los derechos", ha dicho antes de poner en valor el viaje que estos días realiza el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a Argentina y Uruguay para estar con las personas a las que le pueda cambiar su vida su identificación con esta tierra gracias a la legislación del Gobierno y sobre la que ahora el PP "echa pestes".