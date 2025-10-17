Torró crítica el "carné por puntos" para obtener la nacionalidad de Feijóo: "Convierte al PP en la oveja Dolly de Vox"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante la celebración del nacimiento de Pablo Iglesias Posse organizado por el Partido Socialista, a 17 de octubre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). El político ferrolano es conocido por - Raúl Lomba - Europa Press

Llama a poner "pie en pared" frente a la "coalición reaccionaria" de PP y Vox que quiere "socavar" derechos como el aborto

La secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha criticado la "última ocurrencia" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su "carné por puntos" para obtener la nacionalidad española y ha acusado al popular de haber convertido al Partido Popular en la "oveja Dolly de Vox, un clon".

La responsable de Organización del PSOE ha acusado al PP estar en contra de todos los avances sociales. "Eso sí, luego se divorcian, se casan, abortan y encima también se benefician de cada ayuda social", ha señalado para trasladar que "la realidad es que el PP niega todo a la gente, a la gran mayoría de la gente, menos a Vox, con quienes se mimetizan en forma y fondo".

Así, ha sostenido que el PP "ha asumido su xenofobia, su negacionismo climático y su populismo hiperbólico palabra por palabra". "Feijóo ha hecho de su partido la oveja Dolly de Vox, un clon", ha censurado para preguntarse por "cómo le irán las encuestas" para tener que recurrir a "carné por puntos" para obtener la nacionalidad española.

También ha censurado que el "insultar y mentir" sea la forma de hacer política de un PP "sin proyecto ni rumbo" y ha cargando contra Feijóo al trasladar que "cuando se trata de mentir, insultar y de atacar al Gobierno, él coge carrerilla" pero guarda silencio sobre las "2.000 mujeres andaluzas abandonadas por los recortes sanitarios de Moreno Bonilla".

Dicho esto, ha atribuido la actitud de Feijóo a su posición en el PP. "Cuánto menos manda en su partido, más tóxica es la oposición que práctica". "Cuánta más cara de Casado --en refrencia al exlíder del PP Pablo Casado-- se le pone, pues más parece un Tamagochi hambriento dando la tabarra" y pidiendo "elecciones anticipadas". "Señor Feijóo, un poquito de calma, que a este Gobierno le quedan dos años de legislatura para seguir mejorando la vida de la gente", ha dicho.

Rebeca Torró ha lanzado este mensaje durante su intervención este viernes en el acto conmemorativo de los 175 años de nacimiento del fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Pose, en su ciudad natal, en Ferrol. En el evento, al que han asistido unas 300 personas, ha participado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, entre otros.

HOMENAJE A "SIGLO Y MEDIO DE CONQUISTAS SOCIALES" CON EL PSOE

"Hoy rendimos homenaje a todo lo que estas siglas representan, más de un siglo y medio de conquistas socialistas desde que nuestro partido echó a andar y dio sus primeros pasos en la taberna Casa Labra. Hemos impulsado cada avance social de este país", ha reivindicado.

La responsable de Organización del PSOE ha destacado que su partido "consolidó el Estado del Bienestar, puesto en marcha la educación, la sanidad y las pensiones públicas, sentó las bases de la atención a las personas con dependencia, convirtió en realidad el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y dio también nombre a la violencia de género".

Todo ello, ha indicado, al tiempo que hacía avanzar los derechos de los trabajadores y los defendía "con uñas y dientes" de la amenaza de "los de siempre". "De su anhelo por socavar los derechos conquistados como por ejemplo en estos momentos el derecho al aborto".

"Por eso pie en pared ante la coalición reaccionaria del PP y Vox que quieren hacernos retroceder 50 años y volver a la España de blanco y negro. Porque no es una causa superada, como dice el señor Feijóo", ha subrayado.

Torró ha dicho que se trata de un "derecho peleado con años de lucha" que "ahora está en riesgo" por la "deriva ultra" de Feijóo y por la "cobardía" del popular para "pararle los pies" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "incapaz de exigirle que cumpla la ley". "Ante este retroceso, queremos proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos blindándolo en la Constitución", ha subrayado.

"MIMETIZARSE CON LA ULTRADERECHA"

La responsable de Organización ha sostenido que "si el PP quiere seguir mimetizándose con la ultraderecha no será a costa de las libertades y de los derechos de las mujeres".

Por ello, ha incidido en que el PSOE reivindica el legado de Pablo Iglesias y la "vigencia de su lucha por los derechos y las libertades". "Porque las conquistas sociales nunca son definitivas, se defienden a diario", ha afirmado.

Así, ha sostenido que "en un momento en el que el PP y Vox pretenden reventar todos los derechos adquiridos y desandar el camino recorrido", los socialistas tienen la responsabilidad de "ser el dique contra su anhelo reaccionario" y la "punta de lanza" de todos esos derechos y avances. "No vamos a permitir ni un paso atrás", ha avisado.

MEMORIA HISTÓRICA

Además, tras recordar que sus propios abuelos fueron "fusilados", ha reivindicado los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez en memoria histórica y ha aplaudido que el Gobierno de España vaya a declarar a la ciudad de Ferrol como "lugar de memoria democrática" como anunció el miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"El PP y Vox son un billete de ida y vuelta a la España que creíamos ya enterrada y eso solo lo podemos impedir nosotras, las y los socialistas", ha dicho para asegurar que, en esta tarea, "UGT y PSOE van juntos".

En el acto en el que ha participado el secretario general del UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que "pocas organizaciones han mantenido sus siglas" y pueden reconocer "con tanta dignidad y tanto orgullo a sus dirigentes" como el PSOE y la UGT.

"146 años en el caso del PSOE y 137 en el caso de la UGT a lo largo de los cuales hemos vertebrado este país de punta a punta a base de derechos, cohesionándolo y levantando el Estado del Bienestar", ha subrayado.