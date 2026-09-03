Un total de 1.012 nuevos funcionarios con una edad media de 32 años se incorporan al cuadro docente de la Xunta

Acto de bienvenida a los profesores que se incorporan al cuadro docente de la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.012 maestros y profesores, con una edad media de 32 años, se han incorporado a las aulas tras aprobar las oposiciones, renovando el cuadro docente de la Xunta. A ellos le ha dado la bienvenida este jueves el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

Lo ha hecho este jueves en un encuentro celebrado en la Cidade da Cultura de Galicia y del que ha informado la Xunta en un comunicado, en el que participaron los 401 maestros de Educación Infantil y Primaria que superaron el proceso en el turno de ingreso. El viernes se desarrollará el acto para los 573 profesores de Enseñanza Secundaria y los 38 de sectores singulares de la FP que obtuvieron plaza en el turno de ingreso libre.

Con este proceso la Xunta acaba de dar un nuevo impulso a la renovación de la plantilla docente de la enseñanza pública. No en vano, las nuevas incorporaciones tienen una edad media de 32,4 años. Están en sus respectivos centros, repartidos en 194 municipios de Galicia, desde este martes 1 de septiembre, tras aprobar las oposiciones celebradas este verano en el turno de ingreso libre.

El titular del departamento educativo del Gobierno gallego ha felicitado a los asistentes "por la obtención de frutos tras un largo proceso de trabajo y esfuerzo". "El camino hasta llegar aquí no fue fácil, pero vuestro compromiso ya quedó patente y estoy seguro de que, a partir de este momento, con vuestro trabajo diario en las aulas, aún lo va a ser más", ha dicho.

MEJORAS ESTRUCTURALES

El conselleiro ha destacado que la enseñanza gallega está experimentando en los últimos años "cambios profundos para afianzar los pilares de la educación del futuro". "Las nuevas ratios, las mejoras salariales, la reorganización horaria y las nuevas medidas para reforzar la autoridad del profesorado van encaminadas no solo a la mejora de la calidad educativa, sino también a cuidar al puntal del sistema, que sois vosotros, los docentes".

Asimismo, ha señalado que la Oficina de Apoyo al Profesorado se pondrá en marcha de forma inmediata y, a través de ella, los docentes recibirán acompañamiento y asesoramiento en caso de recibir alguna amenaza o agresión.

Román Rodríguez también ha destacado la firme apuesta del Gobierno gallego por la estabilidad en el empleo docente. "Desde 2009 hemos convocado 21.698 plazas en las oposiciones de la enseñanza pública gallega y llevamos dos años agotando el 120% de la tasa de reposición, es decir, convocando 120 plazas por cada 100 bajas", ha señalado. Esto, conforme ha indicado el departamento autonómico, contribuye tanto a reducir el porcentaje de interinos, que está muy por debajo de la media estatal, como a renovar y rejuvenecer al profesorado gallego.

ESPECIALIDADES Y PERFIL DE LOS NUEVOS DOCENTES

De los 1.012 docentes que se estrenan como funcionarios en prácticas, los que se incorporan al cuerpo de maestros lo hacen en ocho especialidades; los del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria en 29 y los del de profesores de sectores singulares de la FP en cinco especialidades.

Las cinco especialidades con mayor número de nuevos docentes en el cuerpo de maestros son las de Educación Primaria (105), Pedagogía Terapéutica (81), Educación Infantil (69), Lengua Extranjera Inglés (38) y Audición y Lenguaje (35). En el caso del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, las especialidades con más incorporaciones son Inglés (78), Lengua y literatura gallega (69), Lengua castellana y literatura (30), Geografía e historia (29) y Matemáticas (28).

En el de profesores de sectores singulares de la Formación Profesional, 11 personas obtuvieron plaza en la especialidad de Cocina y pastelería, otras 11 en la de Mantenimiento de vehículos, siete en la de Estética, cinco en la de Soldadura y cuatro en la de Fabricación e instalación de carpintería y mueble.

El 70% de las nuevas funcionarias en prácticas son mujeres, un total de 708, mientras que el 30% (304 personas) son hombres. Los más jóvenes son siete maestros nacidos en 2003, de las especialidades de Pedagogía Terapéutica (2), Francés (2), Audición y Lenguaje (1), Inglés (1) y Educación Infantil (1). La persona de más edad que obtuvo plaza fue un docente de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Organización y gestión comercial nacido en 1967.

La incorporación de estos profesionales a las aulas se produjo este 1 de septiembre, aunque todos ellos conocen su centro de destino desde que se publicó la resolución del concurso de adjudicación de destinos provisionales a finales del pasado mes de julio.