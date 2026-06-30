Un total de 37 centros educativos andaluces serán Escuelas Embajadoras del Parlamento europeo en el curso 2026/2027

Archivo - En España han sido seleccionados 260 centros como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026/2027. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 260 centros educativos de toda España serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026/2027, de los cuales 13 son de Galicia.

Un total de 75 de estos centros educativos --con más de tres años de participación en el programa-- actuarán como Mepas (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad. En concreto, en Galicia habrá seis escuelas embajadoras y siete escuelas mentoras.

Las escuelas embajadoras serán: IES Espiñeira, de Boiro; IES de Catabois, en Ferrol; CPI Plurilingüe Virxe da Cela, de Monfero; Instituto de Educación Secundaria Leliadoura, de Ribeira; CPI San Tomé do Carballo, de Taboada; y CPR Daniel Castelao, de Vigo.

Por su parte, las escuelas mentoras en Galicia el próximo curso serán: IES Monelos, de A Coruña; IES Monte Castelo, de Burela; CPR Plurilingüe Divino Maestro, de Lugo; FEC San José Lugo; Colegio San José, de Ourense; IES Ribadeo Dionisio Gamallo, de Ribadeo; e IES Xesús Taboada Chivite, de Verín.

SOLICITUDES

El curso 2026/2027 del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) recibió 539 solicitudes de centros educativos de todo el país, una cifra superior a la del año pasado. De las 260 escuelas seleccionadas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido. Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

OBJETIVO

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, para que sepan qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana.

Los centros participantes se comprometen a asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso (con todos los gastos cubiertos por el Parlamento Europeo); mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en un espacio visible del centro; trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo; organizar actividades relacionadas con la Unión Europea a lo largo del curso; y celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, con eventos e iniciativas propias.