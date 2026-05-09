Un total de 7.859 personas se examinan en las oposiciones de enfermería por una de las 1.980 plazas del Sergas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.859 personas se han examinado este sábado, 9 de mayo, en Silleda (Pontevedra) en las oposiciones de enfermería para hacerse con una de las 1.980 plazas que oferta el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha acercado hasta el Recinto Feiral Internacional de Galicia para ver como se estaban desarrollando las pruebas de acceso.

Allí, ha destacado el "compromiso" de la Xunta con el trabajo estable y el objetivo de "reducir la temporalidad y reforzar los cuadros de personal con un empleo más estable".

Según ha informado, los exámenes de esta tarde tuvieron una tasa de participación del 90,7 %, al presentarse a las pruebas 7.859 personas de las 8.661 que estaban convocadas. En palabras del conselleiro, se trata de uno de los procesos selectivos "más importantes" de los últimos años en el ámbito sanitario gallego.

En este sentido, en estos exámenes, en los que el 90% de las personas aspirantes son mujeres, cuatro de ellas realizaron sus pruebas desde el centro hospitalario en el que estaban ingresadas y, en el propio recinto, se habilitó el doble de espacios de lactación, tras ser solicitados por 65 mujeres.

Los exámenes de esta tarde han completado las pruebas iniciadas el pasado 25 y 26 de abril, en las que se ofertaron 496 plazas para distintas especialidades de enfermería y la categoría de personal de servizos xerais. Así, entre ambas convocatorias, el Sergas ha ofertado un total de 2.476 plazas.

"Queremos seguir en esta línea, consolidando el empleo público de calidad, reforzando los equipos asistenciales y ofreciendo más oportunidades a los profesionales que quieren desarrollar su carrera en Galicia", ha concluido el titular de Sanidade.