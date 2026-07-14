Un total de 80 vehículos eléctricos conectarán "de forma directa" la estación de Ourense con la Ribeira Sacra

Presentación del proyecto EMICOU - ALBERTE PAZ GARZA

OURENSE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ourense y Mobify han presentado el proyecto EMICO (Estrategia de Movilidad Inteligente Conectada de Ourense) que permitirá conectar "de forma directa" la estación de Ourense con la Ribeira Sacra a través de un total de 80 vehículos eléctricos.

Tal y como ha trasladado el presidente provincial, Luis Menor, en rueda de prensa este martes, se trata de una "línea estratégica" para el desarrollo turístico en la provincia, a través de un turismo "respetuoso con el medioambiente, no masivo y de máxima calidad".

En este caso, el servicio se realizará a través de una plataforma multidispositivo que permitirá reservar, abrir y cerrar el vehículo sin llaves físicas, incluyendo además la monitorización en tiempo real y geolozalización para la optimización de rutas.

Asimismo, Luis Menor ha señalado que el servicio podrá convertirse en una infraestructura "viable los 365 días del año" ya que "serán los profesionales locales los que utilicen diariamente este servicio para poder moverse a sus puestos de trabajo".

"TRIPLE ÉXITO HISTÓRICO"

En esta línea, el presidente provincial ha recalcado que dicha iniciativa responde a un "triple éxito histórico": el freno a la "sangría demográfica", el crecimiento exponencial del turismo y el camino hacia el reconocimiento por la UNESCO de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad.

Así, Menor ha celebrado un proyecto "pionero" que aporta una "solución integral" para convertir a la provincia de Ourense en un "referente europeo de movilidad zero emisiones". "Se hace para Ourense desde Ourense, poniendo de manifiesto el enorme talento que tenemos en nuestra provincia", ha añadido.

De esta forma, la administración provincial ha avanzado que estudia complementar dicha flota de vehículos con un centro de reunión de visitantes en Pereiro de Aguiar para "canalizar el tráfico particular y ordenar los flujos de acceso cara a transportes colectivos o vehículos eléctricos autorizados, evitando saturaciones".

Asimismo, también la presidenta de AJE Ourense, Noelia Rodríguez, ha destacado un proyecto que "contribuirá a fijar población", especialmente en el rural, y que "puede transformar la manera de moverse en Ourense". "El futuro de la provincia no se construye solo en la ciudad, sino en cada rincón de nuestro territorio", ha añadido.

"Este proyecto aborda una realidad de gran complejidad, conectar un territorio extenso en donde conectar cada rincón es fundamental para el desarrollo del mismo", ha reseñado también la directora de operaciones de Mobify, Nuria Iglesias, quien ha celebrado una solución "clara, sostenible, eficaz y a largo plazo".