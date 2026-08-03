Touradas fóra de Pontevedra se manifestará el próximo sábado en rechazo de la feria taurina en la ciudad

PONTEVEDRA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Touradas fóra de Pontevedra' volverá a salir a la calle durante las fiestas de la Peregrina para expresar su rechazo a la feria taurina. El colectivo ha convocado una manifestación para el próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 20.30 horas, con salida desde la plaza de la Peregrina, coincidiendo con la jornada principal de las celebraciones patronales y de los festejos taurinos.

Bajo el lema 'Polo avance da ética', la organización hace un llamamiento a la participación de todas las personas "contrarias al maltrato animal". La programación reivindicativa incluirá también una 'performance' prevista para el viernes 7 de agosto, igualmente a las 20.30 horas, que partirá de la iglesia de Santa María y recorrerá varias calles del centro histórico.

La portavoz del colectivo, Vicky Estévez, ha explicado que la plataforma mantiene su actividad al considerar insuficiente la legislación autonómica en materia de bienestar animal. En este sentido, ha criticado que la Xunta no incorporase la tauromaquia en la Ley de Protección Animal y ha acusado a la Diputación de Pontevedra de destinar financiación pública a la feria taurina.

Durante la presentación de la movilización, Estévez ha sostenido que Galicia figura entre las comunidades con mayor rechazo social a las corridas de toros y ha defendido que la feria pontevedresa no tendría viabilidad desligada de las fiestas de la Peregrina. A su juicio, buena parte de la asistencia procede de visitantes que acuden a la ciudad con motivo de las celebraciones.

La portavoz ha recordado que Pontevedra mantiene la única plaza de toros con actividad en Galicia a pesar, según ha subrayado, del elevado rechazo ciudadano hacia esta práctica.

Estévez ha asegurado que la asociación mantendrá su campaña hasta lograr la desaparición de los espectáculos taurinos. "Esto es una carrera de fondo. Nosotros seguiremos hasta la abolición, hasta que sea necesario", ha afirmado durante su intervención.

La organización ha aprovechado también la presentación para agradecer el respaldo recibido en ediciones anteriores por parte de activistas y colectivos, entre ellos Irmandade Antiespecista de Pontevedra, Loita Raposa, AGA y el Santuario Vacaloura. Asimismo, ha recordado la figura de la escritora María Victoria Moreno por su implicación en esta causa.

La imagen elegida para la campaña de este año muestra un toro "empoderado", una decisión que, según ha explicado Estévez, pretende transmitir una visión alejada del sufrimiento habitualmente asociado a este tipo de representaciones y reflejar el objetivo del colectivo de promover el bienestar animal.

Por su parte, Borxa González ha cuestionado el respaldo del Partido Popular de Pontevedra a la feria taurina y ha criticado que la formación mantenga su apoyo público a estos festejos. También ha censurado que, según ha denunciado, la Diputación destine recursos vinculados a Turismo Rías Baixas a financiar de forma directa o indirecta las corridas de toros.