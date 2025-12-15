Touriño, Laxe y Leiceaga, entre el centenar de hombres que firman el manifiesto crítico la gestión del caso Tomé

Archivo - El expresidente de la Xunta de Galicia Fernando González Laxe (i) y el expresidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño (d), en una imagen de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe, así como el que fue portavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga figuran entre el centenar de hombres que se han sumado al manifiesto impulsado por mujeres socialistas en respaldo a la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del partido en Galicia, a raíz de la gestión de la actual dirección frente a las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

Hasta el momento, tal y como han trasladado fuentes socialistas, casi 350 personas han rubricado este escrito, de las cuales un centenar de nombres se corresponden con hombres, entre los que también está el que exalcalde de A Coruña y exdelegado del Gobierno, actualmente miembro del Consejo de Estado, Javier Losada, y otros históricos socialistas como Ricardo Varela y Francisco Cerviño.

En la jornada del domingo trascendió este manifiesto impulsado por un total de siete alcaldesas del PSdeG, con la de A Coruña, Inés Rey, a la cabeza, así como más de 60 mujeres de la esfera socialista en respaldo a la dimisión de Silvia Fraga.

"Su dimisión es un acto de compromiso feminista con el que nos sentimos profundamente representadas", aseguran en el 'Manifiesto abierto por el feminismo en el PSdeG-PSOE', que ya secundan más de 230 mujeres.

Entre ellas, están la alcaldesa de Betanzos, María Barral; la regidora de Maceda, Uxía Oviedo; la de Meis, Marta Guiráldez; la de Guitirz; Marisol Morandeira; la de Silleda, Paula Fernández; la de A Pobra de Trives, Patricia Domínguez, así como la de Rairiz de Veiga, Asunción Morgade.

Además, figura la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo, Ana Laura Iglesias; así como las ediles de Lugo Olga López Racamonde y Ángeles Novo, junto con María Reigosa.

También figuran históricas socialista como Carmen Morón, exdiputada que presidió la comisión del Congreso en la que se tramitó la Leu contra la violencia de género durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero; Marisol Soneira, Margarita Pérez Herráiz y Carmen Cajide.

"DESAFECCIÓN CON EL PARTIDO"

El texto señala que causa "estupor, vergüenza y una inevitable desafección con el partido" las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del PSOE "contra cargos institucionales y orgánicos socialistas", aunque no se refiere en particular a ninguno de los varios casos que se han ido conociendo últimamente.

Las firmantes avalan que no pueden quedarse "impasibles" ante la dimisión de Silvia Fraga tras un trabajo que ven "ejemplar" y defienden su trayectoria frente a "informaciones o interpretaciones que se pretenden deslizar y que no se corresponden con la verdad".

"Desde la lealtad al partido y a sus principios, por supuesto defendemos la necesidad de aclarar los hechos, proteger a las víctimas y preserva la integridad de las instituciones. Sólo una actuación firme y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudadanía y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres", proclaman.

ALCALDESAS

"No tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo", proclama el manifiesto que también suscriben las portavoces socialistas en los ayuntamientos de Castrelo de Miño, Catalina González Álvarez, y Zas, Sheila Rial Mata; las tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Tui, Ana María Núñez Álvarez, y el de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez Rodríguez; y las concejalas Nereida Canosa Domínguez (A Coruña), Ángeles Novo Martínez (Lugo), Yoya Blanco Rial (Pontevedra), Isabel González Cancela (Ames), Marta María Iglesias Becerra (Culleredo), Silvia Baranda Fernández (O Carballiño), Lucía Picos Aneiros (Cedeira) y María Rosario Huertas Garabana (Pontedeume).

Figuran también los nombres de la diputada provincial en Ourense Susana Rodríguez Estévez; y la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo Doce.

También están excargos como las exsubdelegadas del Gobierno en A Coruña María Rivas López y Pilar López Riobóo; la exsecretaria de Estado de Igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura Seara; la exdelegada del Gobierno en Pontevedra Maica Larriba Garcia; o la exdelegada provincial de la Consellería de Traballo e Asuntos Sociais María Debén Alfonso.

Exdiputadas como Patricia Vilán Lorenzo y Rosa Gómez Limia; exalcaldesas como Elvira Lama Fernández (Xinzo de Limia), y la exsecretaria xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia María Torres Pose, también suscriben el manifiesto.

Este manifiesto ve la luz dos días después de que ya el pasado viernes varios alcaldes y otros cargos socialistas en la provincia de Ourense lanzasen un comunicado en el que aseguraban que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".