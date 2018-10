Trabajadores de elaborados del mar irán a la huelga a partir del lunes

Publicado 17/10/2018 13:57:36 CET

VIGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 9.500 trabajadores del sector de productos elaborados del mar, el 80 por ciento de ellos empleados en Galicia, han sido convocados a una huelga que comenzará el lunes, como medida de presión por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.

Los portavoces de UGT, CIG y CC.OO. han confirmado este miércoles la convocatoria de la huelga, que comenzará con paros de 24 horas los días 22, 24 y 25 de octubre. "Esperamos que la patronal nos llame, pero no parece que tenga voluntad. Si hubiera acuerdo, suspenderíamos la huelga pero, si no, no tenemos más remedio que mantener nuestra hoja de ruta", ha señalado a Europa Press el portavoz de CC.OO., Armando Iglesias.

Los sindicatos han incidido en que éste es un sector "precarizado" y mayoritariamente femenino, ya que el 75 por ciento de los empleados son mujeres. A ello se suma un importante volumen de empleos a través de ETT, por lo que se trata de plantillas "muy difíciles de movilizar".

Las trabajadoras no solo reclaman subidas salariales hasta tener nóminas "dignas", sino recuperar derechos perdidos también en el ámbito social y de condiciones laborales; limitar el número de empleos eventuales, que triplican a los fijos; o prohibir la presencia de emprsas multiservicio o de cooperativas de falsos autónomos.

Los sindicatos proponen, entre otras cuestiones, una subida salarial del 4,5% en 2018 (sin revisión), del 2,5% en 2019 y del 2,5% en 2020, con revisión acorde el IPC si la suma de estos dos años supera el 3%. El objetivo es alcanzar el sueldo de 14.000 euros al año

El convenio del sector está caducado desde 2010 y, aunque hace año y medio hubo un principio de acuerdo, éste no fue ratificado en asamblea. Desde entonces, la negociación está bloqueada porque "la patronal no acepta ninguna de las propuestas" de los agentes sociales, lo que ha desembocado en la convocatoria de huelga.