Trabajadores de la industria gallega claman en Santiago por "un trabajo digno" y contra "la precariedad"

Exigen a la Xunta "valentía política" y piden que se tomen medidas en el ámbito de la política social, energética e industrial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de trabajadores de la industria gallega se han manifestado por las calles de Santiago y han clamado por "un trabajo digno" y contra la "precariedad".

La marcha que ha arrancado minutos después de las 12,00 horas de este jueves del parque de la Alameda, ha finalizado en la sede de la Xunta en San Caetano, coincidiendo con la reunión semanal del Ejecutivo gallego.

Durante el recorrido, que ha estado encabezado por una pancarta bajo el lema 'Stop precariedad, trabajo digno. En la defensa del empleo y de la industria en Galicia', los manifestantes han entonado cánticos como "sin industria no hay futuro" y "la lucha es el único camino".

Antes de comenzar, el secretario nacional de la federación de Industria de la CIG, Xoán Xosé Bouzas Aboi, ha detallado, ante los medios de comunicación, que esta convocatoria se enmarca dentro de una campaña a nivel confederal y que durante esta jornada se han reunido para analizar la situación a nivel industrial.

Así, ha hecho referencia a la "precariedad" y a la reforma laboral realizada en 2022 y a la que "viene de atrás" hecha por el PP en el 2012 y que ha calificado de "nociva".

Todo ello, ha continuado, a pesar de que "digan que se crean puestos de trabajo, son totalmente precarios". "Se cambió el nombre del tipo de contrato, pero la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo no se está dando", ha lamentado.

"IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA XUNTA EN ALCOA"

Por otro lado, ha subrayado las "situaciones muy complicadas" para la industria en Galicia y, como ejemplo, ha señalado el tema de Alcoa que durante esta jornada se ha llevado a cabo uno de los comités de seguimientos de la planta.

"Es una situación que nos preocupa, porque vemos que la hora de ruta no es nada claro, lógicamente no hay ningún objetivo, ningún horizonte al que caminar", ha esgrimido.

Ante esto, ha puntualizado que "no saben" donde va a finalizar la situación por la que está pasando Alcoa y que "no tienen" una perspectiva donde puedan verlo como futuro.

De esta forma, han pedido "implicación" tanto al Gobierno central como a la Xunta ya que "son conscientes" de las inversiones que "tiene que hacer" Alcoa y, por lo tanto, "tienen que exigir que esas inversiones se realicen".

"En el caso de que no se hagan esas inversiones tienen que tomar la determinación que es la de la intervención, entrar en el Consello de Administración y, por lo tanto, dar seguridad para que Alcoa pueda continuar", ha señalado Bouzas Aboi.

ENDESA Y SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Otra de las situaciones "que les preocupa" es Endesa y el tema de As Pontes ya que hace "más de cuatro meses" que tuvieron la última reunión de la Mesa de Impulso Económico de As Pontes y lleva "cuatro meses insistiendo en que se reúnan".

"Sabemos que estábamos en el tema del predesmantelamiento, eso finalizó el 31 de marzo, sin decírselo a nadie aumentaron hasta el 30 de abril. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahí, lógicamente, la incertidumbre y el seguimiento del tema de los proyectos que se iba a hacer y no se hizo", ha criticado.

Otro de los sectores que para la CIG está en "una situación muy critica" es el de la automoción, aunque están anunciado "a bombo y platillo" nuevas intervenciones, lo que ven es que, por parte de Stellantis, "no están haciendo ningún anuncio" de cuál va a ser el futuro de la planta dentro de seis años --que será cuando se dejen de fabricar coches de combustión y pasarán a ser eléctricos--.

Además, ven como desde el año 2008 en Vigo, en la de Ourense y Pontevedra "no se instaló" ninguna industria de componentes ni de automoción y "todas fueron" para Portugal o para el norte de África.

"VALENTÍA POLÍTICA"

En esta línea, la CIG ha exigido al nuevo gobierno gallego "valentía política". En primer lugar, que el tema de la política industrial "es competencia plena" de la Administración gallega, por lo que "tiene que hacer" política industrial para la comunidad.

En cuanto a la política energética, "no puede estar esperando" a lo que "le digan las grandes eléctricas", en palabras del secretario, "sin una planificación adecuada".

Por otro lado, en el ámbito de la política social ya que la Xunta "tienen que tener sensibilidad" con todas las personas que dependen de todos esos proyectos que se realizan actualmente, "tienen que tener calidad de vida" y lo que "no se puede es expulsarlos al desempleo" o al "cierre de determinadas instalaciones".

"Le decimos a la Xunta que hay que tener valentía política, gobernar para todos y, por lo tanto, política social, política energética y política industrial", ha sentenciado.

ALTRI

En cuanto a la posición de la CIG sobre Altri ha remarcado van a presentar, al igual que en otros iniciativas, enmiendas al lo que está proyectado y "van a decir" cual es su postura.

"Es una industria que no apostaríamos por ella, ya que es una industria de enclave y no entendemos que este tipo de industrias tengan que estar en Galicia cuando en otros no fueron instalados", ha apostillado.

Finalmente, ha criticado la "ocultación de la información intencionada" respecto a este proyecto para que la gente "no supiese realmente" lo que le "venía encima" y ahora que se sabe la CIG "va a apoyar" todo tipo de movilizaciones respeto a ese tema.