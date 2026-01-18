Tractoristas mantienen cortada la N-120 en Ourense un segundo día: "Seguiremos hasta que alguien nos quiera atender"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 tractores mantienen cortada la N-120 en Ourense, una de las principales vías de acceso a la ciudad, desde las 07.00 horas de la mañana del pasado sábado. Un bloqueo que, aseguran, continuará hasta que "alguien les quiera atender".

Tal y como ha trasladado el tractorista Óscar Joga a Europa Press, se encuentran "en el mismo sitio", a la espera de que el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, "les quiera atender", ya que, asegura, "está incumpliendo las promesas que les hizo".

"Estamos hartos de que nos deriven de administración a administración y que aquí nadie tenga competencias ni culpas", ha manifestado.

En las últimas horas, la Policía habló con ellos para tratar de desbloquear la vía. Tras las conversaciones, quedaron en que transmitirían el mensaje y peticiones de los tractoristas a su superior.

"Estaremos aquí hasta que alguien nos quiera atender", ha concluido.

Paralelamente, frente a la Subdelegación del Gobierno, este domingo se produjo otra manifestación, convocada por la Asociación de Gandeiros Galegos Elas Eles. En ella participaron alrededor de una decena de personas.