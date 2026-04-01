Audasa incrementa un 11,7% su beneficio en 2025 con la AP-9, hasta 100,81 millones

Archivo - El Ministerio de Fomento y la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, concretarán el incremento de los peajes vinculado a la ampliación de este vial en una adenda al convenio firmado en 2011, y en la que también deberán regular l- EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior, según los datos de la concesionaria, Audasa, cuyo beneficio ascendió un 11,7%, hasta 100,81 millones, según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mientras, las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. "En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores", destaca.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros "tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales", según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su "vínculo con Galicia" a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.