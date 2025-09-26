Transportes adjudica por más de 835.000 euros un estudio informativo complementario para el tren Vigo-Madrid por Cerdedo

VIGO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Estado (BOE) la formalización del contrato de un estudio informativo complementario de la línea de alta velocidad entre Vigo y Ourense por Cerdedo.

En concreto, ha sido la UTE Antea-Meta-Inge la adjudicataria, por lo que se encargará de redactar dicho estudio por algo más de 835.000 euros.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el alcalde Vigo, Abel Caballero, ha celebrado este anuncio, asegurando que el Gobierno de España está "cumpliendo" con el "compromiso" que asumió con el AVE Vigo-Madrid por Cerdedo.

El regidor ha explicado que se trata de un nuevo estudio complementario a los que ya se han hecho, indicando que se espera que en el primer trimestre de 2027 salga a exposición pública el estudio de impacto ambiental, para que pueda realizarse su redacción definitiva y, posteriormente, iniciar la obra.

Caballero ha vuelto a aprovechar para cargar contra el PP, indicando que "dejaron caducar" el anterior estudio de impacto ambiental que ya se había realizado cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Ejecutivo central.