Transportistas gallegos piden al Gobierno que reactive la bonificación por la subida de los combustibles

Archivo - Un camionero saca su camión de la explanada donde se encontraba estacionado - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) muestra "su profunda preocupación" por la evolución del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio, por lo que pide al Gobierno central reactivar la bonificación, similar a la que se puso en marcha en marzo de 2022, debido "a la incertidumbre que esta situación está generando en la viabilidad económica de muchas empresas del sector".

La organización del transporte gallego con mayor número de empresas advierte de que el combustible constituye uno de los principales costes en la cuenta de explotación de las empresas transportistas, por lo que cualquier incremento sostenido del precio "tiene un impacto directo y muy significativo en su actividad".

"En el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y conflictos como la guerra en Oriente Medio, el mercado energético continúa mostrando una elevada volatilidad que repercute directamente en el precio del gasóleo. Esta situación está provocando una creciente incertidumbre económica en el sector del transporte, dificultando la planificación de la actividad y reduciendo los márgenes de muchas empresas", razona.

Asimismo, la asociación pide a la Xunta que traslade esta demanda al Ejecutivo central y que respalde activamente al sector.

Apetamcor cuenta con cuatro sedes repartidas en las cuatro provincias gallegas y representa actualmente a más de 1.600 empresas de transporte, que operan con alrededor de 7.000 vehículos.

"La evolución del precio del combustible está generando una gran incertidumbre en nuestras empresas. Necesitamos medidas que aporten estabilidad y que permitan al sector seguir trabajando con normalidad", incide la asociación.