Trasladada en ambulancia una persona rescatada inconsciente del agua en la playa de Mera, en Oleiros (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser trasladada este viernes en ambulancia tras ser rescatada inconsciente del agua en la playa de Mera, situada en el municipio de Oleiros (A Coruña).

Según los datos facilitados por el 112 Galicia, el incidente se produjo minutos después de las 12.45 horas. Fueron los propios socorristas de la playa quienes dieron la voz de alarma tras lograr sacar a la víctima del mar en estado de inconsciencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Oleiros. Del mismo modo, el centro de emergencias dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia para coordinar el operativo.