Trasladada una persona al caer con su coche por un terraplén en Oza-Cesuras y otra en Tui por una salida de vía

A CORUÑA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras sufrir un accidente de coche y caer por un terraplén en Oza-Cesuras (A Coruña), un siniestro del que el sistema de alerta del vehículo ('E-Call') avisó al 112 Galicia. En Tui (Pontevedra), otra persona ha tenido que ser trasladada al centro de salud municipal al salirse de la vía.

El primer aviso se produjo pasadas las 00.30 horas de la madrugada del domingo y situaba al vehículo accidentado en el kilómetro 13 de la AC-840, en la parroquia de A Regueira. La central de emergencias recoge que, ante la alerta, nadie respondía, pero sí se escuchaban ruidos que asemejaban que alguien podía estar en apuros.

A la misma hora, un particular que circulaba por la zona también contactó con el 112 Galicia para comunicar que había visto un coche que había caído por un terraplén, aunque sin poder aportar más datos sobre el siniestro.

De este modo, los gestores de emergencias avisaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a Bomberos de Betanzos. Igualmente, dieron aviso a los miembros del GES de Curtis, a la Guardia Civil de Tráfico y al personal de mantenimiento de la vía.

Tras llegar al lugar de los hechos, los miembros del GES indicaron que después de sacar a la persona del interior del vehículo siniestrado, los profesionales sanitarios la trasladaron en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de A Coruña (CHUAC). Asimismo, indicaron que el turismo quedaba en el lugar del accidente, puesto que era precisa una grúa de pluma para su retirada.

SALIDA DE VÍA EN TUI

Por otra parte, alrededor de las 03.30 horas, un conductor sufrió una salida de vía en Tui (Pontevedra), tras lo que chocó contra otros vehículos que estaban aparcados.

Sucedió pasadas las tres y media de esta madrugada cuando circulaba por la Avenida de Portugal, a la altura del número 14, en la localidad pontevedresa de Tui. Después de recibir el aviso de un particular que advertía de posibles atrapados en el interior del vehículo, desde lo 112 Galicia se informó enseguida al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de Baixo Miño.

También se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local y de los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Una vez en el punto, los agentes de la Policía Local comunicaron que el coche estaba totalmente volcado y que había un hombre en su interior que no podía salir.

Con todo, finalmente, se descartó la intervención de los Bomberos, puesto que los efectivos de Protección pudieron sacar a la persona del interior del vehículo, que fue trasladada en ambulancia al centro de salud de la localidad.