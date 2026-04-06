Trasladada una persona tras incendiarse la cocina de su vivienda ubicada en la avenida Alcalde Portanet de Vigo

VIGO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser trasladada por los servicios de emergencia al hospital Ribera Povisa de Vigo en la tarde de este lunes tras arder la cocina de su vivienda ubicada en la avenida Alcalde Portanet de Vigo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas y fue un particular el que alertó de que había mucho humo en el patio de luces de un edificio.

Por ello, se dio aviso a los bomberos de Vigo, a la Policía Nacional y a la Local, así como a los Urgencias Sanitarias 061-Galicia.

Finalmente, los profesionales sanitarios tuvieron que trasladar a una persona al verse afectada por inhalación de humo, después de que el fuego quemase la cocina de su piso.

INCENDIO EN LA FÁBRICA DE ÁLVAREZ

Por otra parte, también en la tarde de este lunes un fuego afectó a la antigua fábrica de la compañía cerámica Álvarez, ubicada en la calle Ramón Nieto de Vigo.

Según las primeras informaciones del 112 Galicia, no habría personas heridas debido a que la fábrica está en ruinas. Fue sobre las 16.10 horas cuando se tuvo constancia del fuego, que continúa activo.