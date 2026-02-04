Trasladadas dos personas tras una colisión frontal entre dos turismos en A Laracha (A Coruña)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas tuvieron que ser trasladas tras una colisión frontal entre dos turismos en la AC-552, a su paso por Torás, en el municipio coruñés de A Laracha.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 15.00 horas de este miércoles y uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos y necesitó la ayuda de los bomberos para liberarse.

El otro conductor pudo salir por sus propio medios, pero necesitó asistencia sanitaria. Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 evacuaron a dos personas al centro hospitalario de referencia.

En el operativo, además de los Bomberos de Carballo y los profesionales sanitarios, participaron los voluntarios de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, agentes de la Policía Local y personal de limpieza y mantenimiento de la vía.