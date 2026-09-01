Trasladadas tres personas tras colisionar un coche contra un banco en Santiago

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas tuvieron que ser trasladas después de que un vehículo se saliese de la vía y colisiones contra un banco en el que había varias personas sentadas en Santiago.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron minutos antes de las 20.00 horas de este lunes en la rúa dos Concheiros y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Policía Local.

Así, los medios de emergencias confirmaron que tres personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago.