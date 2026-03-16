Trasladado en helicóptero un operario tras caer de un tejado en Val do Dubra (A Coruña)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un operario tuvo que ser evacuado en helicóptero tras caer de un tejado en lugar de Vilar, en Buxán, en el municipio coruñés de Val do Dubra.

Según la información del 112 Galicia, fueron los miembros de Protección Civil de la localidad los que dieron la voz de alarma sobre el suceso.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago y la Guardia Civil.