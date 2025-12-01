Trasladado un hombre tras una colisión entre un turismo y un camión en O Carballiño (Ourense)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Carballiño y los miembros del GES de Ribadavia tuvieron que liberar a un hombre que quedó atrapado en un turismo tras una colisión con un camión, que transportaba zapatos, en la N-541, a su paso por Longoseiros.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 19.00 horas de este lunes y fue el conductor del camión el que dio la voz de alarma y solicitó asistencia para el conductor del turismo.

Hasta el punto también se desplazaron los profesionles de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron en ambulancia a la persona herida, y los efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil.

INCENDIO CAMIÓN BATERÍAS

En otro orden de asuntos, los Bomberos do Carballiño realizaron tareas de extinción en un incendio declarado en un camión que transportaba baterías.

El suceso se produjo minutos después de las 19.00 horas de este lunes en la AG.53, a su paso por Piñor y no hubo que lamentar heridos. La carga no sufrió daños y el fuego afectó, fundamentalmente a las ruedas del camión y al chasis.