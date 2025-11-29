Trasladado al hospital un conductor que se salío de la vía en Viana do Bolo al quedarse dormido al volante

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

OURENSE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al hospital después de salirse de la vía en la OU-53, a su paso por Viana do Bolo (Ourense), al quedarse dormido al volante. Tras el accidente, quedó atrapado en el vehículo, en el que viajaba solo, y tuvo que ser excarcelado antes de ser evacuado en ambulancia.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 22, en la parroquia de Mourisca. Fue el propio implicado quien llamó al 112 Galicia a las 04.45 horas, quien explicó que se había quedado dormido mientras conducía y había acabado fuera de la carretera, sin posibilidad de abandonar el turismo por sus propios medios.

En consecuencia, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, del GES da Veiga, de agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil.

Con todo, fue necesario emplear el material de excarcelación para liberar al herido, el cual fue trasladado a bordo de una ambulancia al hospital de referencia.