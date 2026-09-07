Trasladados una mujer y un niño tras un incendio en una vivienda en Vigo

Archivo - Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia. - URXENCIAS SANITARIAS-061 - Archivo

VIGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un niño tuvieron que ser trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro tras un incendio en una vivienda de Camiño da Brea, en Vigo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 14.30 horas de este lunes y fue el menor el que dio la voz de alarma e indicó que les ardía la cocina y que su madre intentaba apagarla.

La mujer consiguió apagar las llamas, pero sufrió quemaduras en una mano y necesitaba asistencia sanitaria. Por su parte, el menor inhaló humo.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y la Policía Nacional y Local de Vigo. Una vez en el lugar, los bomberos confirmaron que el incendio ya estaba apagado.