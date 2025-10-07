Trasladan en helicóptero al hospital a un operario al que le cayó un árbol encima en Oza-Cesuras (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El servicio autonómico de emergencias del 112 ha informado de que un operario ha sido trasladado este martes en helicóptero al hospital tras caerle un árbol encima en Oza-Cesuras (A Coruña).
Según relata, fue poco antes de las 12.30 horas cuando un compañero informó al 112 Galicia de que al operario le había caído un árbol encima cuando trabajaba en la parroquia de Cutián, en Oza-Cesuras. Habían conseguido quitárselo de encima, pero necesitaba asistencia sanitaria urgente.
El servicio de atención a emergencias pidió la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil, y del GES de Curtis. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó que estaba movilizando su helicóptero medicalizado con base en Santiago.
Una vez en el lugar, los servicios sanitarios atendieron al implicado, que fue llevado hasta la aeronave y finalmente evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.