Trasladan al hospital a cinco personas heridas en un accidente entre un coche y una furgoneta en Fene (A Coruña)

Accidente entre un coche y una furgoneta en Fene (A Coruña), a 14 de marzo de 2026. - GES DE MUGARDOS

A CORUÑA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han tenido que ser trasladadas al hospital durante esta tarde por un choque frontolateral en Fene (A Coruña) entre un coche, en el que viajaban cuatro personas de entre 20 y 22 años, y una furgoneta Renault Kangoo, en la que su conductora era la única ocupante. Además, un tercer vehículo --un camión que estaba estacionado-- sufrió un "roce menor".

El accidente tuvo lugar alrededor de las 16.15 horas en la AC-115, a su paso por la avenida Conces, dentro del núcleo urbano. Bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, que han informado del incidente a Europa Press, tuvieron que liberar al copiloto del turismo, que estaba atrapado, aunque consciente.

Cuando llegaron al lugar, las otras tres personas que viajaban en el coche, un Ford Focus, ya habían sido trasladadas al hospital. Después de su actuación, personal sanitario evacuó al joven excarcelado y a la conductora de la furgoneta. Según las fuentes del GES consultadas, ninguno de los dos revestían heridas de gravedad.

El 112 Galicia fue avisado por la llamada de un particular y movilizó, además de a los rescatadores del GES y al equipo médico, a agentes de la Guardia Civil de Tráfico. También actuó el personal de la Axencia Galega de Infraestructuras de Galicia (AXI).