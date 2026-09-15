El traspaso de permisos de trabajo a extranjeros tendrá que esperar más: sin "avances" en la reunión de Xunta y Gobierno

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, saluda al presidente Alfonso Rueda. Foto de archivo. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha lamentado que no se hayan producido "avances" en la reunión técnica mantenida este martes por videoconferencia con representantes del Ejecutivo estatal para tratar de agilizar el traspaso de las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros.

Según ha trasladado, "tras reconocer el Gobierno central que había cometido un error en la propuesta presentada", no se han podido registrar nuevos pasos, por lo que, a pesar de que el presidente gallego, Alfonso Rueda, había manifestado su confianza en un cierre casi inmediato del traspaso, este tendrá que esperar.

La Xunta lamenta lo que ve "una nueva demora" en la materialización del traspaso y espera que el Gobierno central cumpla su compromiso de enviar nuevamente la propuesta en el menor tiempo posible, dándole respuesta a las demandas que expuso la comunidad autónoma de Galicia, de manera que "se pueda resolver el traspaso en la próxima reunión".

El Gobierno gallego ha recordado que lleva tiempo demandando "acelerar el ritmo en la transferencia de las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo de las personas extranjeras", considerándola una "competencia estratégica" para responder a las necesidades reales del mercado laboral gallego.

De hecho, tras el encuentro de este martes, la Xunta asegura que contaba con poder cerrar en este mes la negociación sobre el traspaso de una competencia que resulta "prioritaria" para Galicia y que, reitera, "debe venir acompañada de los medios materiales, humanos y económicos necesarios para asegurar su desarrollo con garantías".