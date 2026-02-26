Tres acusados de quedarse con 17.000 euros dicen que cuidaban de la víctima porque "no quería saber nada de sus hijas"

La Audiencia Provincial de Ourense acoge un juicio contra tres acusados de un delito de apropiación indebida - EUROPAPRESS

OURENSE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres acusados de un delito de apropiación indebida, al quedarse "injustificadamente" con 17.000 euros de una mujer a la que cuidaban, han negado los hechos y han alegado que cuidaban de ella porque "no quería saber nada de sus hijas" ya que "no tenían buena relación".

En concreto, se trata de una mujer amiga de la víctima, propuesta por el Ministerio Fiscal como acusada, además de su marido e hijo, propuestos por la acusación particular.

Así lo han trasladado en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense, en el que una de las hijas de la víctima --llamada a declarar como testigo-- ha destacado que los acusados "son conocidos por buscar a gente sin familia y débil".

Tal y como se ha relatado en Sala, en agosto de 2019 la víctima firmó un documento privado --redactado por el acusado más joven e hijo de los otros dos-- en el que concedía un poder general a la encausada para gestionar sus cuentas y sus propiedades, pero la acusada ha alegado que el dinero que sacaba lo destinaba "todo a la víctima", para pagar la residencia en la que se encontraba y "lo que ella quería comprar".

Sin embargo, en 2021 la víctima revocó ese poder, según ha alegado la acusada, porque esta "quería ponerla como hija", pero la inculpada se negó manifestándole que "ella ya tenía a sus padres".

Asimismo, la acusada ha afirmado que la víctima estaba "en plenas facultades mentales" y que "era consciente de lo que firmaba". "Yo si robase, robaría para no tener que trabajar, pero no robaría una mierda", ha añadido.

En este sentido, su hijo --también acusado-- ha reconocido haber redactado el documento privado en el que la víctima otorgaba el poder a la acusada, y ha señalado que, a su parecer, ese escrito "se quedó corto".

"Yo quería reflejar que ella le daba a mi madre 20.000 euros por atenderla a ella y a su marido, y 600 euros, que eran para gastos, en general, los que acumulaba mi madre por ir a visitarla y cuidarla", ha añadido.

Así las cosas, el marido de la acusada y también encausado ha relatado que la víctima y su marido "no querían dejarles nada a sus hijas", dado que "querían dejarles todo a ellos". Asimismo, ha explicado que ambos "se conocían desde hacía muchos años", y ha reiterado que a su familia "no le hacía falta el dinero", pero que la víctima "no quería dejarle nada a las hijas".

PRUEBA TESTIFICAL

Al juicio han sido llamadas a declarar como testigos las dos hijas de la víctima, que han reconocido que "no había contacto" con su madre desde los 18 años. En concreto, una de ellas ha explicado que su madre la llamó porque "le habían robado y necesitaba su ayuda".

En esta línea, ambas testigos han relatado que su madre había abierto una cartilla para que la encausada "le comprara lo que necesitara". Así, las dos acompañaron a su madre al banco, donde se percataron de que "ya no había dinero" y, más tarde, en el notario les informaron "de los papeles que ella había firmado".

Asimismo, una de las vecinas de la víctima, que vivía próxima a una de las viviendas que estos tenían en alquiler, ha alegado que vio a los acusados "quitar todo" de dicho domicilio en cajas de cartón, y ha recalcado que estos "no se llevaron la casa porque no dieron". Sin embargo, los acusados han explicado que se llevaron de dicho inmueble las pertenencias que "estaban para tirar".

Además, una gente de la Guardia Civil, instructor del atestado, ha manifestado que, durante una entrevista personal con la víctima, esta "insistía en que la habían engañado, que se había fiado de unas personas que le habían robado el dinero y que hablasen con sus hijas". "Es curioso que después de morir su marido ella firme un poder notarial", ha añadido.

CONCLUSIONES

Por ello, Fiscalía pide dos años de cárcel así como el pago de una indemnización de 17.000 euros, para la acusada al considerar que existe "prueba suficiente", ya que esta "rompió la confianza" de la víctima porque "con ánimo de lucro no devolvió el dinero y lo empleó para un uso distinto al pactado", causando en ella un "perjuicio patrimonial". Sin embargo, ha señalado que "no se acredita intención de ánimo de lucro por parte de los otros dos acusados".

Por su parte, el letrado de la acusación particular ha recalcado que los hechos "sí han quedado probados para los tres acusados", así como la cantidad sustraída, elevada en su caso a 54.000 euros.

Así, ha trasladado sus dudas con respecto a si "concurría la debida autorización" de la acusada para hacer disposiciones de manera "alegre" o "si estas tenían que ir dirigidas a un fin concreto", y ha apuntado al hijo de esta, al ser el encargado de "preparar las bases para que su madre pudiera sacar dinero".

Finalmente, el letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución para los tres encausados al alegar que el destino del dinero "está perfectamente justificado", y ha considerado que si la acusada "hubiese sabido la situación habría pedido acreditación de todo". "Ella aportó todas las facturas que tenía ya en instrucción", ha añadido.