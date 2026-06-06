Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en una colisión entre dos vehículos en Tomiño (Pontevedra)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas ha tenido que ser liberada por los servicios de emergencia, tras registrarse una colisión entre dos vehículos en el municipio pontevedrés de Tomiño durante la madrugada de este sábado.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00.20 horas en el kilómetro 65 de la carretera PO-552. Según los datos facilitados por el 112 Galicia, un particular contactó con el servicio de emergencias para informar del choque, advirtiendo de la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior de los automóviles.

A raíz de la alerta, el centro de operaciones movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Baixo Miño, al GES de A Guarda, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño.

Finalmente, los tres heridos fueron trasladados por los facultativos sanitarios hasta el hospital de referencia.