Tres de los heridos en el incendio de Ferrol permanecen en la unidad de quemados y el bombero fue intervenido

Imagen del edificio. - EUROPA PRESS

FERROL, 19 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El bombero herido en el incendio ocurrido en la madrugada de este jueves en el barrio ferrolano de Recimil ha sido intervenido quirúrgicamente por un traumatismo en una pierna con posible amputación, mientras que los tres heridos (dos jóvenes de 19 y 24 años y un menor de 3 años) permanecen ingresados en la unidad de quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Según el parte médico facilitado desde el área sanitaria, una mujer (J.M.A.N) de 24 años presenta quemaduras de segundo grado en manos y pies --afectando al 5% de su superficie corporal-- e intoxicación por inhalación de humo.

Junto a ella, D.G.V., un varón de 19 años, también padece intoxicación por inhalación de humo. Ambos se encuentran ingresados en la Unidad de Quemados del complejo hospitalario coruñés, donde su pronóstico se mantiene grave.

Asimismo, el menor de 3 años también se encuentra en la Unidad de Quemados con pronóstico reservado, a la espera de la evolución de las lesiones en las próximas horas.

Por último, el bombero herido (A.P.P), de 49 años, ha sido intervenido quirúrgicamente debido a un grave traumatismo en un miembro inferior. Fuentes hospitalarias consultadas no descartan que la lesión pueda derivar en una amputación. El paciente permanece ingresado en la Unidad de Reanimación con pronóstico grave.